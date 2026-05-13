Carol Plakk jõudis Monastiris põhiturniirile, aga kaotas avaringis

Eesti tennisemängija Carol Plakk mängis sel nädalal Monastiri W35 turniiril, kus läbis kvalifikatsiooni, aga avaringist edasi ei saanud.

Plakkil ei olnud siiski vaja valikturniirilt edasipääsuks rohkemat kui ühe vastase alistamine ja ta tuli sellega toime, kui võitis Miroslava Šitala (-) 6:4, 4:6, 10:3, vahendab Tennisnet.ee.

Kuid põhiturniiri avaringis loositi Plakk kokku neljandana asetatud Katarina Kuzmovaga (Slovakkia, WTA 308.), kellele ta kaotas 1:6, 2:6. Mõlemas setis võitis Plakk oma esimese servigeimi, aga siis jäi kohe suurde kaotusseisu.

Kuzmova on võitnud koguni 15 ITF-i turniiri, aga neist vaid ühe W35 tasemel tänavu Sheffieldis. Ülejäänud tiitlid on talle tulnud W15 turniiridelt.

Toimetaja: Siim Boikov

Carol Plakk jõudis Monastiris põhiturniirile, aga kaotas avaringis

