Bueckers ja Wings võitsid WNBA hooaja avamängus Clarki ja Feverit

Naiste korvpalli profiliiga WNBA hooaeg algas nädalavahetusel viie mänguga. Staartagamängijate Paige Bueckersi ja Caitlin Clarki omavahelises vastasseisus jäi peale esimene, kui Dallas Wings alistas Indiana Feveri 107:104.

Eelmisel põhihooajal Chicago Skyga viimast kohta jagama jäänud Wings võitis laupäeval avapoolaja üheksa punktiga, aga lubas võõrustajad kolmandal veerandajal mängu tagasi ja neljanda alguses ka juhtima. Pingelistel lõpuminutitel oli Dallas siiski kindlam ja alustas hooaega võiduga.

Mullu WNBA aasta uustulnukaks nimetatud Bueckers kogus viskeid 59-protsendiliselt tabanud Wingsi kasuks 20 punkti, sama palju viskas ka Odyssey Sims ning võitjate resultatiivseim oli 22 punktiga Arike Ogunbowale. Feverile ei piisanud Kelsey Mitchelli 30 punktist, Clark alustas hooaega 20 punkti, seitsme korvisöödu ja viie lauapalliga.

Tiitlikaitsja Las Vegas Aces sai ootamatult suure kaotuse, kui jäi kodusaalis 66:99 alla Phoenix Mercuryle. Alyssa Thomas tõi võitjatele 20 punkti, Jovana Nogic lisas 19 silma. Valitsev liiga kõige väärtuslikum mängija A'ja Wilson kogus Las Vegase särgis 19 punkti.