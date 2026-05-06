Eesti ringrajasõitjad saavutasid Balti hooaja avaetapil palju esikolmikukohti

Balti sarja GT AM+ klassis oli parim Romet Reisin ja NEA kahe tunni kestvussõidus saavutas üldvõidu ja klassi BTC3 esikoha RS Racing Team koosseisus Raigo Sarapuu ja Peeter Kaera. Balti ja Eesti meistrivõistluste BTC3 sprindisõidu võitis Sven Karuse, vahendab Autosport.ee.

Eesti meistrivõistluste klassi V1600 võitis lätlane Mareks Matvejevs, Ruudi Reinumägi oli parima eestlasena neljas ning Robin Parv sai 11. koha. "Reinumägi tegi V1600-s vaatemängulist sõitu ja pakkus pealtvaatajatele palju põnevust, poodiumikoht oli väga lähedal," kirjutab lehekülg.

Eestlaste esindatus oli kõige suurem ajalooliste vormelite klassides, kus küll kõigis kolmes (Easter, Mondial ja Open) võitsid lätlased, kuid Eesti sõitjad hõivasid ülejäänud poodiumikohad. Kõigi klasside peale kokku osales 18 vormelit, neist 12 Eestist.

Easteris oli kahe sõidu kokkuvõttes parim Valerjis Urbans, teise koha sai Raul Aarma ja kolmanda alles möödunud aastal vormelisõidus debüteerinud Erkki Ots. Neljas koht kuulus ühele kahest vormeliklasside naissõitjast, Anna Maria-Mäeotsale.

Urbansi võit ei tulnud sugugi lihtsalt, treeningsõidus purunes tal esimene mootor, kvalifikatsioonis teine ja öösel vastu pühapäeva komplekteeriti veel kolmas mootor, millega jõuti hommikul kella kuueks dünostendi ja hiljem starti.

Mondialis oli parim Raitis Murnieks, järgnesid Jaak Kuul ja Mattias Ringberg. Openis oli Indulis Rukutsi järel teine soomlane Nestori Virtala ja kolmas poolakas Ireneusz Mokrzycki.

"Väga hea meel on, et vormeleid oli stardis palju ja eestlasi samuti võistlejate seas arvukalt," rääkis EAL-i ringrajakomitees ajalooliste vormelite osa kureeriv Sten Suban. "Tean, et mõnigi võistleja on hooaja jooksul veel lisandumas, autosid ei jõutud avaetapiks valmis."

Suban rääkis, et erinevalt möödunud aastast, mil Bikernieki keerulisel rajal võisteldi peamiselt vihmas, oli tänavu ilm kuiv ja soe. "Sõidud toimusid ilusas suveilmas ja eks kiirused olid muidugi sellevõrra suuremad. Vormelite sõidud oli põnevad ja kui üks rajalt väljasõit kvalifikatsioonis välja arvata, möödusid suuremate intsidentideta."

Samuti Eesti meistrivõistluste kavva kuuluvas BMW 325 Cupis võitis lätlane Janis Horeliks, Rain Kuuskmann oli 15.

Eraldistardist Baltic Time Attack sarjas võitis klassi BS3 Kermo Vahejõe. BS4 parim oli Tõnuri Nurmeots ja teine Martti Hoop. BSP4-s sai Rain Tedre neljanda koha.

Ringrajasõidu Eesti ja Balti meistrivõistlused jätkuvad klassidele BMW 325 Cup, V1600 ja BTC3 4.-6. juunini Riias toimuva võistlusega. Ajalooliste vormelite järgmine võistlus toimub 3. ja 4. juuli Kaunases.