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Driftisõitja Kevin Luige tõusis Daugavpilsis pjedestaalile

Autosport
Kevin Luige (paremal)
Kevin Luige (paremal) Autor/allikas: AS Photography
Autosport

Möödunud nädalavahetusel toimus Lätis Daugavpilsis drifti Pro2 Eesti meistrivõistluste ja Street klassi karikavõistluste kolmas etapp, kus Eesti sõitjad näitasid head minekut.

Parima saavutuse tegi Pro2 klassi sõitja Kevin Luige. Eestlane lõpetas 44 osaleja konkurentsis kõrgel teisel kohal, olles ühtlasi ka selle etapi parim eestlane, vahendab autosport.ee.

Daugavpilsi etapiks valmistudes tegi Kevin Luige meeskonnaga auto seadistuses olulisi muudatusi, et see sobiks võimalikult hästi tehnilisele rajale. 

"Muutsime täielikult sillaseadet ning diffri ülekannet, et auto sobiks võimalikult hästi just sellele rajale. Arvan, et edu tõi hea ettevalmistus, kiire kohanemine muutuvate ilmaoludega ning eelkõige suurepärane tiimitöö," lausus Luige. 

Street klassis oli parim eestlane Kristof-Olavi Tuvike, kes jõudis 12 parema sekka ning lõpetas etapi 12. kohal. Tugeva tulemuse tegid ka Jaan Kontkar ja Rando Veeleid, kes saavutasid vastavalt 19. ning 21. koha.

Street X TOP32 sõidus saavutas kolmanda koha Eesti sõitja Silver Kiik. 

Ka kvalifikatsioonis näitasid Eesti sõitjad head taset. PRO2 klassis oli Kevin Luige kolmas 91 punktiga, Martin Lain neljas 90 punktiga, Markus Lätt kuues 86 punktiga ning Remi Lepp seitsmes samuti 86 punktiga. Street klassis oli parim eestlane Jaan Kontkar kuuenda kohaga (72 punkti), talle järgnes Rando Veeleid kaheksandana (64 punkti).

Kvalifikatsioonis teenitud 91 punkti tagasid otsepääsu TOP32 duellidesse, kust edasi tuli iga sõidu eest võidelda.

"Olen väga rahul, et suutsime 44 võistleja konkurentsis saavutada üldarvestuses teise koha ning Eesti arvestuses esimese koha. Lisaks tõusime selle tulemusega Eesti meistrivõistluste üldliidriks," sõnas Luige. 

Järgmine etapp toimub 14.-15. augustini Pärnumaal Porsche Ringil.

Toimetaja: Lisette Holst

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