Paas: Hiina MK-etapil tahaksin rohkem endale keskenduda

Foto: Eesti Vibuliit
Eesti plokkvibulaskjad alustavad teispäeval MK-etappi Hiinas. Värske Eesti rekordiomanik Meeri-Marita Paas on hooaja eel teinud endaga palju tööd.

Teisipäeval algab Hiinas Shanghais plokkvibu MK-etapp, kus võistlevad kaasa ka Eesti tipud. Paas on enne hooaja algust teinud rohkelt tööd spordipsühholoogiga ja tunneb end enne võistlust enesekindlalt.

"Hiina MK-etapil tahaksin rohkem endale keskenduda. Alatihti tuleb see võrdlus sisse individuaalselt võisteldes, et vaatan, mida tiimikaaslane teeb. Tahan enda asja teha," lausus 2025. aasta maailmamängude pronks intervjuus ERR-ile.

"Varem on olnud nii, et mida rohkem endale keskendun, seda paremad tulemused. Lähen sinna ennast parandama ja vaatan, kui palju on ka hooajaväline töö hakanud vilja kandma.

Hooaja heast algusest annab tunnistust ka paar nädalat tagasi Madridis püstitatud Eesti rekord 710 punkti. "Ma tunnen väga palju rõõmu selle üle," ütles Paas.

"Ma ei ole kaks aastat sellist kõrgemat skoori lasknud, mis oleks 706+ ja ma algul arvasin, et lasin 709 ja siis ma olin natuke pettunud, et see ei ole selline ümmargune number. Siis ma pärast isaga rääkisin, et kuule, su matemaatika ei pea väga vett, et sa lasid ikka 710 - see on Eesti rekord. Siis ma olin vähe õnnelikum."

Pärast Hiina MK-etappi tulevad plokkvibulaskurid mõneks päevaks koju ja siis ootab ees EM. "Siis meil on hooaja kõige tähtsam võistlus, mis on Euroopa meistrivõistlused, kus me hakkame püüdlema nende olümpiapiletite poole," ütles Paas.

"Kuigi see on meile suhteliselt raskeks tehtud. Me peame EM-il kvalifitseeruma Euroopa mängudele ja Euroopa mängudelt me saame hakata neid pileteid võitma, aga kvalifitseerumine toimub individuaalselt. Me peame eraldi kvalifitseeruma, et tiimiga Euroopa mängudel oleks mingi šanss."

Toimetaja: Siim Boikov

