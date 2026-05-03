Hezonja vägiteod vedasid Reali lisaajal Raieste koduklubi vastu võidule

Külalismeeskond Murcia haaras avaveerandi keskel edu ja ei loovutanud seda seejärel kuni lisaajani. Avapoolaja võitis Raieste leivaisa 63:50, kohe vaheajalt naastes suurendati eduseis 15-punktiliseks ja veel 4.15 enne normaalaja lõppu juhtisid külalised 104:92.

Võõrustajate kangelaseks kerkinud horvaat Mario Hezonja tabas siis poole minutiga kaks kaugviset ning kordas sama ehk tabas kahel järjestikusel rünnakul kolmese ka kaks minutit enne mängu lõppu. Seitse sekundit enne lõpuvilet juhtis Murcia David DeJuliuse tabava vabaviske järel 114:112, normaalaja viimasel rünnakul realiseeris Hezonja koos veaga läbimurde, aga ei suutnud vabaviset läbi rõnga saata ja nii läks mäng lisaajale.

Seal tabas Hezonja veel ühe kaugviske, lisas ühe kahepunktiviske ning kolm vabaviset ja tüüris Reali lõpuks 131:123 võiduni. Horvaatia täht tabas oma 12 kaugviskest 8 ja lõpetas kohtumise 40 punkti ning 11 lauapalliga. Trey Lyles lisas 26 punkti ja 10 lauapalli.

DeJulius kogus Murcia resultatiivseimana 27 punkti ja 12 korvisöötu, Kelan Martin lisas 22 ja Michael Forrest 21 punkti. Raieste käis väljakul 12 minutiks ja eksis selle aja jooksul mõlemal kaugviskel, küll jäi tema arvele 5 lauapalli (4 kaitselauast).

29 mängust 26 võitnud Real kindlustas viis vooru enne põhihooaja lõppu ühtlasi esikoha, Valencia ning Murcia järgnevad neile 21 võidu ja 8 kaotusega.