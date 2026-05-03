Mistra naiskond pidi Balti mere liigas kaotusega leppima

Mistra mängis reedel Riia Stradinši ülikooli naiskonnaga välja 26:26 (15:13) viigi ning alustas laupäeval Vilniuse Egle vastu hästi, kuid poolajapausiks pääses Leedu klubi kolme väravaga juhtima.

Teise poolaja algus oli aga eestlannadele katastroofiline, kui niigi hõredast koosseisust vigastustele mängijaid kaotati. Vilniuse naiskond kasutas olukorra ära, tehes 6:1 spurdi ja otsustades sellega mängu saatuse. Mängu lõpus suurendasid leedulannad ohtrate kiirrünnakute abiga vahet veelgi ja võtsid lõpuks kindla 36:25 võidu.

"Õhuke pink ja sellest tulenev füüsiline väsimus said täna määravaks," võttis kohtumise kokku neli väravat visanud Daniela Tuusis. "Kolme tagamängijaga on matši raske ära mängida. Pidime täna natukene homseks energiat hoidma, kuid see ilmselgelt ei õnnestunud ning saab näha, kust pühapäevaks veel jõudu leiame."

Mistra mängib pühapäeval Balti mere liiga hooaja viimase kohtumise lätlaste SK Latgolsi vastu. Teoreetiliselt on eestlannadel veel võimalus sari kuuenda kohaga lõpetada.