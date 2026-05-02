Miami GP sprindisõitu valitsesid McLarenid

Vormel-1 hooaja neljandal etapil Miamis võitis laupäevase sprindisõidu Lando Norris (McLaren), kes edestas tiimikaaslast Oscar Piastrit (+3,766).

Norris alustas sõitu esikohalt ja püsis seal lõpuni välja. Piastri tõusis hea stardiga kolmandalt kohalt teiseks ja pidi viimastel ringidel oma positsiooni kaitsma Charles Leclerci (Ferrari) eest, kellel tuli leppida kolmanda kohaga (+6,251).

Finišijoone ületas neljandana Kimi Antonelli (Mercedes), kuid talle määrati rajapiirde ületamise eest viiesekundiline karistus, mis kukutas MM-sarja liidri kuuendale kohale (+13,777). Neljanda koha sai Antonelli tiimikaaslane George Russell (+12,951) ja viies oli Max Verstappen (Red Bull; +13,639).

Punktikohtadel ehk kaheksa parema seas lõpetasid veel Lewis Hamilton (Ferrari; +21,665) ja Pierre Gasly (Alpine; +30,525).

Põhisõidu kvalifikatsioon toimub Eesti aja järgi laupäeva hilisõhtul. Põhisõit algab pühapäeval kell 23.00.