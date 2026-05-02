X!

Miami GP sprindisõitu valitsesid McLarenid

Vormelisport
Lando Norris.
Lando Norris. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Vormelisport

Vormel-1 hooaja neljandal etapil Miamis võitis laupäevase sprindisõidu Lando Norris (McLaren), kes edestas tiimikaaslast Oscar Piastrit (+3,766).

Norris alustas sõitu esikohalt ja püsis seal lõpuni välja. Piastri tõusis hea stardiga kolmandalt kohalt teiseks ja pidi viimastel ringidel oma positsiooni kaitsma Charles Leclerci (Ferrari) eest, kellel tuli leppida kolmanda kohaga (+6,251).

Finišijoone ületas neljandana Kimi Antonelli (Mercedes), kuid talle määrati rajapiirde ületamise eest viiesekundiline karistus, mis kukutas MM-sarja liidri kuuendale kohale (+13,777). Neljanda koha sai Antonelli tiimikaaslane George Russell (+12,951) ja viies oli Max Verstappen (Red Bull; +13,639).

Punktikohtadel ehk kaheksa parema seas lõpetasid veel Lewis Hamilton (Ferrari; +21,665) ja Pierre Gasly (Alpine; +30,525).

Põhisõidu kvalifikatsioon toimub Eesti aja järgi laupäeva hilisõhtul. Põhisõit algab pühapäeval kell 23.00.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

vormeliuudised

20:50

Miami GP sprindisõitu valitsesid McLarenid

30.04

Noor Eesti võidusõitja osaleb tänavu Itaalia F4 sarjas

25.04

Kuninglik vormelisari naaseb Türgi pinnale

29.03

Verstappen kaalub karjääri lõpetamist: on see seda kõike väärt?

29.03

Ka Jaapani GP võitnud Antonelli tõusis noorimaks F1 sarja üldliidriks

28.03

Antonelli suurepärane hoog jätkus ka Jaapani GP kvalifikatsioonis

27.03

Piastri edestas teisel treeningul Mercedeseid

25.03

Alonso hilineb rõõmsal põhjusel Jaapani GP-le

23.03

Eesti naisvõidusõitja Anna-Maria Mäeots: mehed on hulljulgemad

21.03

Tervisega hädas Rovanperä loobub Super Formula hooajast

15.03

Antonelli sai karjääri esimese etapivõidu, McLarenit tabas košmaar

15.03

Vormel-1 kalender kahaneb kahe etapi võrra

14.03

Antonellist sai noorim vormel-1 etapi kvalifikatsioonivõitja

13.03

Mercedesed stardivad esireast ka Hiina sprindisõidus

09.03

Klaar hooaja avaetapist: Mercedes on teinud kõige parema kodutöö

sport.err.ee uudised

22:47

Kaare: me ei näinud Kaldvee ja Lille täit potentsiaali

22:22

Serviti astus esimese sammu meistritiitli suunas

22:00

ETV spordisaade, 2. mai

21:24

Murphy jõudis MM-tiitlist võidu kaugusele

20:50

Miami GP sprindisõitu valitsesid McLarenid

20:20

Kostjuk teenis karjääri esimese WTA 1000 turniirivõidu

19:41

Rooba ja KooKoo võitsid finaalseeria avamängu

19:23

Lucas Orav edestas Tallinna lauluväljakul Robert Virvest

19:01

Levadia naaseb Saaremaalt kolme punktiga Uuendatud

18:46

Georg Lurichi 150. juubeli jooksu võitsid Rico Kruus ja Kirke Külmhallik

18:16

Ipswich Town tõusis tagasi Inglismaa kõrgliigasse

17:43

Janika Lõiv avas Norras võiduarve

17:19

USA tippülikooliga liitunud Vaaks: valik oli üsna lihtne

16:44

Segapaaride MM-i võitis Austraalia Uuendatud

15:44

Pärnu Vapruse kapten läheb lõikusele

loetumad

13:16

Eesti tuli kaks korda kaotusseisust välja ja alistas Lõuna-Korea hokimehed Uuendatud

16:44

Segapaaride MM-i võitis Austraalia Uuendatud

12:27

Suri auto- ja paraspordi suurkuju Alex Zanardi

17:19

USA tippülikooliga liitunud Vaaks: valik oli üsna lihtne

01.05

Kalju kerkis Narvas tabeliliidriks, Kink kaotas debüüdil Paide treenerina Uuendatud

14:16

Snuukri MM-il mängiti rekordiline partii

11:09

Jefimova võitis USA-s olümpiapronksi ees, aga jääb Eesti edetabelis teiseks Uuendatud

10:19

LeBron James tüüris LA Lakersi järgmisesse ringi

01.05

Aasia edukaim meestennisist pakib reketid lõplikult kokku

09:48

Eesti hokinoored lõpetasid MM-turniiri kenal noodil

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo