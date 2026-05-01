Riko Tammepuu tegi Rootsi karikasarjas eduka stardi

Riko Tammepuu
Autor/allikas: Eesti Jalgratturite Liit/Facebook
Jalgrattasport

Rootsi maanteeratturite karikasarja esimesed etapid sõideti Kinnekulles ja Jönköpingus. Teisel etapil sai meeste konkurentsis kõrge üheksanda koha Riko Tammepuu (UN Cycling Team).

Eliitmehed sõitsid Jönköpingus võidu üheksal ringil, mille järel jätsid kolmikvõidu koju Hugo Forssell (CK Hymer; 4:06.13), Teodor De Luca (Lucky Sport Cycling Team) ja Rasmus Käll (Falu CK). Tammepuu lõpetas peagrupis üheksandal positsioonil, vahendab ejl.ee.

Päev varem Kinnekulles sõidetud avaetapil võidutses rootslane Gustav Lovidius (Södertälje CK; 4:08.46), jättes selja taha kaasmaalased Hugo Lennartssoni (Lucky Sport Cycling Team) ja Edvin Lovidiuse (UN Cycling Team). Tammepuu teenis 34. koha.

Eestlase järgmine start ootab ees 2. mail Taanis, kus peetakse GP Herning. Päev hiljem on kavas Fyn Rundt – Tour of Funen.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

