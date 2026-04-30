Virves istub crosskartide EMV teisel etapil Järveoja masinasse

Käesoleva hooaja eripäraks on ebatavalised toimumiskohad ning üllatussõitjad. Esimesel etapil Bikernieki ringrajal sekkusid punktikonkurentsi M-Spordi tehasetiimis WRC rallidel osalise programmiga sõitev Läti rallisõitja Martiņš Sesks ning Saaremaa ralli võitja ja Soome meistrivõistlustel kõrgeid kohti püüdlev Joosep Ralf Nõgene.

Teine etapp lauluväljakul toob starti aga veel ühe nimeka rallitalendi – Robert Virvese. "Julgen öelda, et Marko Märtini ja Ott Tänaku järel on Robert Virves Eesti rallisõitjatest hetkel maailma suurele mängule kõige lähemal. Sellise tasemega sõitja osalemine crosskardi rallisprindis pakub kindlasti sarja võistlejatele närvikõdi ning publikule ägeda vaatemängu," kommenteeris sarja peatoetaja FenixBet juht ja rallifänn Priit Pajumaa.

"Kuna meie sarja üks nimekamaid tähti Martin Järveoja ei saa teisel etapil oma uute väljakutsete tõttu Toyotas osaleda, pakkusime pinge hoidmiseks ka Robertile võimalust oma rallioskuseid selle väikese, ent võimsa masinaga proovile panna. Esimesel etapil suutis Mārtiņš Sesks end sõita kümnendale kohale; vaatame, kas Virves suudab Läti ässast parema tulemuse välja võluda," ütles võistlussarja peakorraldaja Eero Nõgene. "Robert sõidab Martin Järveoja crosskardiga ning loodetavasti toob masin talle ka võistlusõnne."

Crosskartide rallisprindi Eesti meistrivõistlused said LightGrey meeskonna eestvedamisel alguse 2023. aastal. 2025. aasta crosskartide rallisprindi Eesti meistriks tuli Lucas Orav, hõbe läks Martin Järveojale ning pronks – Oskar Männametsale.

FenixBet Crosskart Rallisprindi 2. etapi ajakava:

09:50-10:15 Tutvumine esimese lisakatsega

10:30-13:30 1. lisakatse (kuni 4 vooru)

13:30-14:45 Lõunapaus

14:50-15:00 Tutvumine teise lisakatsega

15:00-18:30 2. lisakatse (kuni 4 vooru)

18:30 Esialgsed tulemused

19:00 Autasustamine

Crosskartide rallisprindi Eesti meistrivõistluste võistluskalender:

4.04.2026 – 1. etapp – Bikerniekis (Riias)

1.05.2026 – 2. etapp Talinna Lauluväljakul

06.06.2026 – 3. etapp Kehalas

17.07.2025 – 4. etapp Raadil (WRC Delfi Rally Estonia raames)

22.08.2026 – 5. etapp Paides (Humus Paide Rally linnakatse raames)

19.09.2026 – 6. etapp Hiiumaal