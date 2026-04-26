Vezenkov valiti teist korda Euroliiga kõige väärtuslikumaks mängijaks

Korvpalli Euroliiga tänavuse hooaja kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti teist korda Pireuse Olympiakose ääremees Sasha Vezenkov.

30-aastane Vezenkov, kes võitis Euroliiga MVP auhinna ka 2022-23 hooajal, mängis tänavu keskmiselt 34 mängus 28 minutit, mille jooksul kogus 19,4 punkti, 6,6 lauapalli ja 1,2 korvisöötu. Ääremees viskas tänavu erakordselt hästi: väljakult tabas ta viskeid 62,5-protsendiliselt, kaugvisked kukkusid 39,6-protsendilise eduga.

Vezenkov valiti liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks teist korda, selle saavutuseni on varasemalt jõudnud vaid Euroliiga legend Anthony Parker, kes võitis auhinna 2004-05 ja 2005-06 hooajal.

Olympiakos lõpetas tänavuse põhiturniiri esikohal, teenides 38 mänguga 26 võitu. Play-off'is minnakse vastamisi Monacoga, kes pääses edasi play-in turniiri kaudu.

Kõige väärtuslikuma mängija valimisel osalevad tiimide kaptenid ja peatreenerid, meedia ja fännid. Teise koha sai valimisel Kaunase Žalgirise tagamees Sylvain Francisco, kolmanda koha sai Tel Avivi Hapoeli ääremängija Elijah Bryant.

