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NHL-i mängijad valisid MVP-ks McDavidi, spordiajakirjanikud napilt Kutšerovi

Jäähoki
Nikita Kutšerov ja Connor McDavid.
Nikita Kutšerov ja Connor McDavid. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki

Jäähokiliiga NHL-i põhihooaja kõige väärtuslikuma mängija auhinnad pälvisid Connor McDavid (Edmonton Oilers) ja Nikita Kutšerov (Tampa Bay Lightning).

29-aastane McDavid pälvis juba viiendat korda Ted Lindsay nimelise MVP auhinna ja tõusis selles arvestuses esikohta jagama Wayne Gretzkyga. Ted Lindsay auhinna annab välja NHL-i mängijate ühendus ehk hääletajateks on mängijad ise. 

McDavid kogus põhiturniiril liiga parimana 138 resultatiivsuspunkti. Ta viskas 48 väravat ja andis 90 väravasöötu ning ületas 100 resultatiivsuspunkti piiri kuuendat hooaega järjest.

Hart Trophy, mille võitja otsustavad spordiajakirjanikud, teenis põhiturniiril paremuselt teise punktisaagi (130) kogunud 32-aastane Kutšerov. Ta sai hääletusel kokku 1436 punkti (72 esikoha häält), edestades McDavidit vaid kümne punktiga (68 esikohta).

Kutšerov panustas hooaja jooksul Tampa Bay Lightningu edusse 44 värava ja 86 väravasööduga. Ta valiti spordiajakirjanike poolt kõige väärtuslikumaks mängijaks teist korda. Oma esimese Hart Trophy võitis Kutšerov 2018/19 hooajal.

Vezina auhinna ehk parimaks väravavahiks valiti Kutšerovi meeskonnakaaslane Andrei Vasilevski, James Norrise auhinna ehk parimaks kaitsemängijaks kuulutati Zach Werenski (Columbus Blue Jackets) ning Calderi auhinna ehk parimaks uustulnukaks sai möödunud aasta draft'i esivalik Matthew Schaefer (New York Islanders).

Toimetaja: Henrik Laever

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