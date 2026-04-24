Mike James lahkub hooaja järel Monacost

Korvpalli Euroliiga ajaloo kõige resultatiivseim mängija kinnitas, et lahkub selle hooaja järel Monacost.

35-aastane James on Monacot esindanud alates hooajast 2021. aasta sügisest ning valiti 2023-24 hooaja lõpus liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks. Samal hooajal sai temast Euroliiga ajaloo kõige resultatiivsemaks mängijaks, kuid tagamees kinnitas L'Equipe'ile reedel, et tänavune hooaeg jääb tema viimaseks Monacos.

Alates 2012. aastast Euroopas mänginud mängujuhi leping kestab tegelikult järgmise aastas suveni, aga Jamesi sõnul see takistuseks ei saa. "Mõned usuvad, et Elvis on elus," ütles ta. "Ma ei ole kellegagi lepingut sõlminud ega kellegagi rääkinud, mõtlen praegu ainult selle hooaja lõpetamise peale."

James on tänavu hästi mänginud ning Euroliigas 35 mänguga kogunud keskmiselt 16,7 punkti, 6,4 korvisöötu ja 3,4 lauapalli. Euroopa tippklubid lähevad suvel kindlasti dünaamilise tagamängija allkirja jahtima.

Monaco lõpetas tänavu Euroliigas 22 võidu ja 16 kaotusega, kuid esimeses play-in mängus tuli tunnistada Panathinaikose paremust. Reedel võõrustatakse otsustavas play-in mängus Barcelonat, kaotaja hooaeg saab Euroliigas tänavuseks läbi.

Monaco peab 24 tunni jooksul kaks äärmiselt kohtumist, sest laupäeval kohtutakse koduste karikavõistluste finaalis Le Mans'iga. Prantsusmaa kõrgliigas on jäänud pidada veel kolm kohtumist, Monaco on liigatabelis esimene (21-5), aga Paris (20-7) jääb ühe ja Nanterre (19-8) kahe võidu kaugusele.