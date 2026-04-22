X!

Euroliiga tõusva tähe auhinna pälvis Valencia tagamees

Jean Montero
Jean Montero Autor/allikas: SCANPIX/Coust Laurent/ABACA
Korvpalli Euroliiga teatas kolmapäeval, et lõppenud põhihooaja tõusvaks täheks nimetati Valencia tagamees Jean Montero.

22-aastane Montero aitas Valencia tänavu Euroliigas teisele kohale ning veetis 32 mängus keskmiselt platsil 21,9 minutit, kogudes selle ajaga 13,7 punkti, 4,6 resultatiivset söötu, 2,8 lauapalli ja 0,9 vaheltlõiget.

Dominikaani Vabariigi mängujuht tegi seejuures ka ajalugu, sest ükski mängija pole varem valitud tõusvaks täheks nii EuroCupis kui ka Euroliigas. Valencia jõudis mullu EuroCupis poolfinaali, Montero kogus 17 mängus keskmiselt 13,2 punkti, 5,4 korvisöötu, 2,9 lauapalli ja poolteist vaheltlõiget.

Valimisel järgnesid Monterole Saliou Niang (Bologna Virtus), Sergio De Larrea (Valencia) ja Momo Faye (Paris).

Esimest korda pärast 2011. aastat Euroliigas play-off'i jõudnud Valencia kohtub avaringis Ateena Panathinaikosega, kes alistas teisipäevase play-in mängus Monaco 87:79. Kolmandana lõpetanud Madridi Real mängib Tel Avivi Hapoeliga, neljanda ja viienda koha vastasseisus lähevad kokku Istanbuli Fenerbahce ja Kaunase Žalgriris.

Otsustav play-in'i kohtumine Monaco ja Barcelona vahel toimub reede õhtul, selle mängu võitja pääseb viimasena play-off'i ning saab autasuks vastasseisu esinumber Pireuse Olympiakosega.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

16:05

Kotsar tegi tugeva esituse, aga Yokohama kaotas suurelt

15:01

2031. aasta korvpalli MM-i võõrustab Prantsusmaa

13:33

Euroliiga tõusva tähe auhinna pälvis Valencia tagamees

12:22

Männiste vilistab Euroopa karikasarja finaalseeria avamängu

09:51

Keila korvpallikooli ja linnavalitsuse kohtuvaidlus jõudis kompromissini

08:42

Philadelphia ja Portland teenisid esimese võidu, Wembanyama sai viga

21.04

Euroliiga aasta treeneriks valiti Valencia juhendaja

21.04

Doncici ameeriklasest tiimikaaslane võib juulis Eesti vastu mängida

21.04

Minnesota kaevas end suurest august välja, Hawks viigistas võõrsil seeria

21.04

Wembanyama valiti ühehäälselt NBA parimaks kaitsemängijaks

20.04

Asi, Lass ja Teder olid play-off mängudes resultatiivsed

20.04

Ajalugu teinud Wembanyama vedas Spursi avamängus võidule

19.04

Eesti korvpallur Jorke Aav siirdub Saksamaalt ookeani taha

19.04

Los Angeles Lakers alustas sõelmänge koduvõiduga

18.04

Kalev/Cramo marssis kindlal sammul poolfinaali

videod

sport.err.ee uudised

16:45

Avalanche sai Kingsist läbi raskuste jagu

16:05

Kotsar tegi tugeva esituse, aga Yokohama kaotas suurelt

15:33

Eesti trikitõukerattur saavutas MK-etapil teise koha

15:01

2031. aasta korvpalli MM-i võõrustab Prantsusmaa

14:26

Flora särgisponsorit seostatakse Vene rahadega: kui tõsi, lõpetame lepingu

14:09

13. korda Euroopa meistriks tulnud Kayaalp möödus Karelinist

13:33

Euroliiga tõusva tähe auhinna pälvis Valencia tagamees

12:58

Spordimuuseum avas Georg Lurichi 150. sünniaastapäevale pühendatud näituse

12:22

Männiste vilistab Euroopa karikasarja finaalseeria avamängu

11:48

Real lihvis Mbappe ja Viniciuse kauglöökidega Barcelona edu väiksemaks

11:19

VIDEO | Eesti poksija võitis profidebüüdi kiire nokaudiga

10:55

TÄNA OTSE | Esimeseks kerkinud Paide Linnameeskond külastab Harju Laagrit

10:26

Venus Williams kaotusteseeria sai Madridis jätku

09:51

Keila korvpallikooli ja linnavalitsuse kohtuvaidlus jõudis kompromissini

09:14

Leicester City langeb Inglismaa tugevuselt kolmandasse liigasse

loetumad

21.04

Märks vehklemisliidu rahaasjadest: seal võivad korralagedused olla, aga mina raha ei korjanud

21.04

Rattaliidu president: EOK skandaal on tühja koha pealt üles tõmmatud

20.04

Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

21.04

Doncici ameeriklasest tiimikaaslane võib juulis Eesti vastu mängida

09:14

Leicester City langeb Inglismaa tugevuselt kolmandasse liigasse

21.04

Wilson sai snuukri MM-il 19-aastaselt britilt paraja ehmatuse

21.04

Perling: lõhkuda, lammutada ja umbusaldada on lihtsam, kui ehitada

08:42

Philadelphia ja Portland teenisid esimese võidu, Wembanyama sai viga

21.04

Jalgpalliliidu tehniline juht: probleem on ikkagi täiskasvanutes

