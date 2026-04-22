Euroliiga tõusva tähe auhinna pälvis Valencia tagamees

22-aastane Montero aitas Valencia tänavu Euroliigas teisele kohale ning veetis 32 mängus keskmiselt platsil 21,9 minutit, kogudes selle ajaga 13,7 punkti, 4,6 resultatiivset söötu, 2,8 lauapalli ja 0,9 vaheltlõiget.

Dominikaani Vabariigi mängujuht tegi seejuures ka ajalugu, sest ükski mängija pole varem valitud tõusvaks täheks nii EuroCupis kui ka Euroliigas. Valencia jõudis mullu EuroCupis poolfinaali, Montero kogus 17 mängus keskmiselt 13,2 punkti, 5,4 korvisöötu, 2,9 lauapalli ja poolteist vaheltlõiget.

Valimisel järgnesid Monterole Saliou Niang (Bologna Virtus), Sergio De Larrea (Valencia) ja Momo Faye (Paris).

Esimest korda pärast 2011. aastat Euroliigas play-off'i jõudnud Valencia kohtub avaringis Ateena Panathinaikosega, kes alistas teisipäevase play-in mängus Monaco 87:79. Kolmandana lõpetanud Madridi Real mängib Tel Avivi Hapoeliga, neljanda ja viienda koha vastasseisus lähevad kokku Istanbuli Fenerbahce ja Kaunase Žalgriris.

Otsustav play-in'i kohtumine Monaco ja Barcelona vahel toimub reede õhtul, selle mängu võitja pääseb viimasena play-off'i ning saab autasuks vastasseisu esinumber Pireuse Olympiakosega.