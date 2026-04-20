Vahtra saavutas Hainani velotuuri finaaletapil kolmanda koha

Esikoha noppis taanlane Alexander Salby (Li Ning Star; 3:20.43), kellele järgnes serblane Dušan Rajovic (Solution Tech NIPPO Rali).

"Oli üsna künklik etapp, kuid õnneks soosis sõidu käik grupifinišit," rääkis Vahtra. "Tiimikaaslased tegid väga ilusti oma tööd ning olin enne sprinti piisavalt värske ja ideaalsel positsioonil. Usun et kolmas koht oli täna maksimum, seega olen rahul."

Teistest eestlastest sai Mihkel Räim (Quick Pro Team) 42., Karl Patrick Lauk (Wheeltrop Rotor Chengdu Team) 79., Martti Lenzius (Quick Pro Team) 85., Oskar Küüt (Quick Pro Team) 86. ja Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team) 110. koha.

Velotuuri üldarvestuses võidutses Uruguay jalgrattur Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team). Vahtra lõpetas 83., Küüt 91., Nisu 92., Räim 100., Lauk 105. ja Lenzius 119. positsioonil. Parima ronija tiitli pälvis Quick Pro Teami rattur Igor Chzhan.

Prantsusmaal lõppenud Loir et Cher velotuuril (UCI 2.2) pälvis Markus Mäeuibo (Charvieu Chavagneux Isere Cyclisme) 78. koha. Eestlase parim tulemus oli 25. koht neljandalt etapilt.

"Etapp ise oli profiililt pigem lihtne ja oli teada, et jääb lõpufiniši peale. Kui üks kilomeeter jäi minna, olin päris heal positsioonil, aga siis tekkis natuke ohtlik olukord ja pidin pidurdama," rääkis Mäeuibo. "Kaotasin sellega umbes 15 positsiooni ja sealt ei olnud enam võimalik ette jõuda. Tulemusega ise ei jäänud rahule, sest hea koht oli päris lähedal."

Richard Ründva (Team Novo Nordisk Development) lõpetas Bosnia ja Hertsegoviina velotuuri 109. kohal.