Pärnu VK pani täiuslikule hooajale punkti Eesti meistritiitliga

Võrkpall
Pärnu Võrkpalliklubi mängijad
Pärnu Võrkpalliklubi mängijad Autor/allikas: Britt Mäekuusk/Pärnu Võrkpalliklubi
Võrkpall

Eesti võrkpallimeistriks krooniti tänavu Pärnu VK, kes alistas finaalseeria viiendas kohtumises tiitlikaitsja Tartu Bigbanki kodusaalis 3:0 (25:23, 25:22, 25:21). Pärnu võitis seeria mängudega neli-üks.

Sellest hooajast on Pärnu meeskonnal ette näidata kolm täistabamust, kui detsembris tuldi Eesti karikavõitjaks ja märtsis Elme Messer Balti liiga meistriks, kirjutab volley.ee.

Kuigi Bigbank alustas kaht esimest geimi paremini ja Pärnu oli pigem tagaajaja rollis, suutis suvepealinna meeskond geimide otsustavatel hetkedel kindlam olla ning need enda kasuks pöörata. Kolmandas haaras Pärnu kohe juhtohjad ja tüüris geimi kindlalt võidusadamasse.

Avageimis jäi Pärnu 2:6 kaotusseisu ning peatreener Rainer Vassiljev kasutas mõtlemisaega. Tartu blokk andis neile 12:9 edu ja Pärnu püsis ühe-kahe punkti kaugusel, kuni Taavet Leppik seisu viigistas – 15:15. Õige pea juhtis Pärnu omakorda 19:17, ent Bigbank viigistas 21:21. Sellele järgesid Tristan Tähe edukas rünnak ja serviäss – 23:21. Avageim läks Jack Williamsi rünnakuvea järel Pärnule tulemusega 25:23.

Teine geim algas sarnaselt esimsele ja Pärnu leidis end 4:7 kaotusseisust ning taas võttis peatreener mõtlemisaja. Pita rünnak seadis jalule 8:8 viigi ja nüüd võttis Tartu juhendaja Andrei Ojamets mõtlemisaja. Otsustavate hetkede eel pääses Bigbank Williamsi rünnaku järel ette 20:18, kuid Pärnu blokk Stefan Kaibaldile kuvas tabloole seisu 20:20. Geimpallini jõudis esimesena Pärnu, kui Pita järjekordne pommlöök maha jäi – 24:21. Geim läks lõpuks Pärnule tulemusega 25:22.

Kolmandat vaatust alustas paremini kodumeeskond Pärnu, minnes 5:1 ette, ent õige pea oli seis 5:5. Tähe edukas rünnak andis kodumeeskonnale 9:7 edu ja Ojamets kasutas mõtlemisaega. Sellele järgnes Taavet Leppiku serviäss. Geimi keskel oli Pärnu eduseis 14:11, ent Tartu tuli 15:15 viigini ja läks siis omakorda 16:15 ette. Pita autirünnak andis Bigbankile 18:16 edu, ent Perilluse serviäss tegi seisuks 19:19 ja Täht viis uuesti Pärnu punktiga ette. Mängu lõpetas Tähe serviäss – geim 25:21 ja kogu kohtumine 3:0.

Eelmisel hooajal tuli Tartu Bigbank Eesti meistriks, Pärnu saavutas pronksmedali. Tartu meeskond jäi Elme Messer Balti liigas neljandaks, Eesti karikavõistluste finaalis kaotati viiegeimilises vastasseisus just Pärnu esindusele.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

võrkpalliuudised

18:44

Pärnu VK pani täiuslikule hooajale punkti Eesti meistritiitliga

18.04

Rae esimene Eesti meistritiitel jäi Mõnnakmäe viimaseks: nüüd on kõik!

18.04

Tatrik kallati tähistuseks veega üle: nende plikadega on äge!

18.04

Rae Spordikool tuli esimest korda Eesti meistriks

18.04

Viljandi Metall vähendas pronksiseerias kaotusseisu

17.04

Vahetusmängijalt kõva abi saanud Rae loodab peagi puhkama saada

16.04

Ojamets teisest kaotusest: me ei mängi võrkpalli, milleks oleme võimelised

16.04

Rae loovutas Tartule geimi, aga jõudis tiitli lävele

16.04

Viimsi/Tallinna Ülikool sai Eesti meistrivõistlustel viienda koha

15.04

Pärnu jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

14.04

Selver lõpetas pronksiseeria kolmegeimilise võiduga

14.04

Lüütsepp mängu eel: ütlesin pärast trenni, et nüüd on päeva raske osa läbi

14.04

Naiste rannavollekoondis täienes kahe noore paariga, eesmärk jõuda OM-ile

13.04

Võrkpallurid välismaal: Laak mängib Poolas pronksile

13.04

Selgus Euroopa liigaks valmistuva võrkpallinaiskonna koosseis

videod

sport.err.ee uudised

20:44

City võitis olulises mängus Arsenali ja tegi tiitliheitluse veel põnevamaks

20:01

Galerii: Gerli Nikolajev oli Läti ultrajooksul naistest parim Uuendatud

19:44

Lehis jõudis Budapesti GP-etapil finaali Uuendatud

19:24

Levadia lõi Florale neli vastuseta jäänud väravat, Paide alistas Kalju Uuendatud

19:17

Kaldvee ja Lill jõudsid kõrgetasemelisel MK-etapil finaali

18:44

Pärnu VK pani täiuslikule hooajale punkti Eesti meistritiitliga

18:11

Rõbakina võitis Stuttgardis oma teise Porsche

17:35

Maailmameistri alistanud Aktas jäi judo EM-il jagama viiendat kohta Uuendatud

17:08

Zahovaiko: saime siit paraja portsu enesekindlust juurde

16:51

Eesti jäähokikoondis jäi kahes kontrollmängus Leedule alla

15:46

Eesti korvpallur Jorke Aav siirdub Saksamaalt ookeani taha

15:00

Mark Lajal naaseb võistluspausilt Koreas

14:46

Bunker väljus kaotusseisust ja asus finaalseeriat juhtima

14:22

Tallinnas selgusid Eesti karikavõitjad kulturismis ja fitnessis

13:03

Real Sociedad krooniti kolmandat korda Hispaania karikavõitjaks

loetumad

18.04

Eesti naised teenisid Võhandu maratonil esikoha, üldvõit taas tšehhidele

09:15

Nürburgringi rajal hukkus Soome autosportlane

18.04

Rae Spordikool tuli esimest korda Eesti meistriks

19:24

Levadia lõi Florale neli vastuseta jäänud väravat, Paide alistas Kalju Uuendatud

18.04

Tammiku iluvärav viis Eesti jalgpallinaiskonna Leedu üle võidule

18.04

Suri olümpiakorvpalli edukaim korvikütt Oscar Schmidt

18.04

Rae esimene Eesti meistritiitel jäi Mõnnakmäe viimaseks: nüüd on kõik!

18.04

Tatrik kallati tähistuseks veega üle: nende plikadega on äge!

18.04

Steve Kerr: treeneritel on "kõlblik kuni" märgistus

17.04

Ott Tänak valmistab ette Toyota 2027. aasta autot

