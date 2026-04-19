Pärnu VK pani täiuslikule hooajale punkti Eesti meistritiitliga

Sellest hooajast on Pärnu meeskonnal ette näidata kolm täistabamust, kui detsembris tuldi Eesti karikavõitjaks ja märtsis Elme Messer Balti liiga meistriks, kirjutab volley.ee.

Kuigi Bigbank alustas kaht esimest geimi paremini ja Pärnu oli pigem tagaajaja rollis, suutis suvepealinna meeskond geimide otsustavatel hetkedel kindlam olla ning need enda kasuks pöörata. Kolmandas haaras Pärnu kohe juhtohjad ja tüüris geimi kindlalt võidusadamasse.

Avageimis jäi Pärnu 2:6 kaotusseisu ning peatreener Rainer Vassiljev kasutas mõtlemisaega. Tartu blokk andis neile 12:9 edu ja Pärnu püsis ühe-kahe punkti kaugusel, kuni Taavet Leppik seisu viigistas – 15:15. Õige pea juhtis Pärnu omakorda 19:17, ent Bigbank viigistas 21:21. Sellele järgesid Tristan Tähe edukas rünnak ja serviäss – 23:21. Avageim läks Jack Williamsi rünnakuvea järel Pärnule tulemusega 25:23.

Teine geim algas sarnaselt esimsele ja Pärnu leidis end 4:7 kaotusseisust ning taas võttis peatreener mõtlemisaja. Pita rünnak seadis jalule 8:8 viigi ja nüüd võttis Tartu juhendaja Andrei Ojamets mõtlemisaja. Otsustavate hetkede eel pääses Bigbank Williamsi rünnaku järel ette 20:18, kuid Pärnu blokk Stefan Kaibaldile kuvas tabloole seisu 20:20. Geimpallini jõudis esimesena Pärnu, kui Pita järjekordne pommlöök maha jäi – 24:21. Geim läks lõpuks Pärnule tulemusega 25:22.

Kolmandat vaatust alustas paremini kodumeeskond Pärnu, minnes 5:1 ette, ent õige pea oli seis 5:5. Tähe edukas rünnak andis kodumeeskonnale 9:7 edu ja Ojamets kasutas mõtlemisaega. Sellele järgnes Taavet Leppiku serviäss. Geimi keskel oli Pärnu eduseis 14:11, ent Tartu tuli 15:15 viigini ja läks siis omakorda 16:15 ette. Pita autirünnak andis Bigbankile 18:16 edu, ent Perilluse serviäss tegi seisuks 19:19 ja Täht viis uuesti Pärnu punktiga ette. Mängu lõpetas Tähe serviäss – geim 25:21 ja kogu kohtumine 3:0.

Eelmisel hooajal tuli Tartu Bigbank Eesti meistriks, Pärnu saavutas pronksmedali. Tartu meeskond jäi Elme Messer Balti liigas neljandaks, Eesti karikavõistluste finaalis kaotati viiegeimilises vastasseisus just Pärnu esindusele.