Pärnu edu võtmeks oli hea klapp: julgeme öelda, et väärisime neid võite

"See on täiesti sürreaalne, seda tunnet ei saa kirjeldada," kinnitas Pärnu nurgaründaja Tristan Täht võidu järel ERR-iga rääkides. "Finaal võita siin peaaegu täismaja ees, kõik need emotsioonid, kogu hooaeg kokku - mul on tunne, et me väärisime seda. Hooaja eel oli eesmärk kolmest kolm võtta, nüüd saab öelda, et eesmärk on täidetud."

Pärnu temporündaja Sten Perilluse sõnul sai suvepealinnas selleks hooajaks kokku ütlemata tore punt. "Meil on siin lõunamaa verd, Eesti külma verd... kõik klappis kuidagi. Eilses trennis mõtlesin korraks meeskonda vaadates, et nüüd ongi võib-olla viimane trenn. Natuke kahju ka: väga ühtehoidev punt ja kunagi enam ilmselt selle sama koosseisuga ei mängi. Oli meeldejääv hooaeg," kinnitas Perillus.

"Hooaja alguses tahtsime ikkagi võita nii palju tiitleid kui on võimalik. Arvestades, millises augus me paar kuud tagasi olime, siis see, et siia finaali jõudsime - peame seda võtma nii, et lõpp oli positiivne," tõdes Tartu kapten Martti Juhkami.

Pärnu peatreener Rainer Vassiljev kinnitas, et auhinnakappi kolm karikat lisanud hooajast paremat on raske loota. "Ma usun, et linn, meeskond, fännid, kogu see taustatiim, väärivad seda. Julgeme öelda küll välja, et väärisime see aasta neid võite. Minu treeneriks olemise aja jooksul on see üks ägedamaid punte. Mõnusalt ühtehoidev. Kui saab nalja teha, saab tõsiselt rääkida, saadakse aru... meeskond on olnud väga juhendatav ja see on väga oluline väärtus."