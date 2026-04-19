Tallinnas selgusid Eesti karikavõitjad kulturismis ja fitnessis

Laupäeval, 18. aprillil toimusid Tallinnas Salme kultuurikeskuses Eesti karikavõistlused kulturismis ja fitnessis, kus lavale astusid sportlased nii juunioride, täiskasvanute kui ka veteranide arvestuses.

Juunioride arvestuses säras mitmekülgselt Mirtel Lember (Sparta Spordiklubi), kes võitis nii juunioride artistic fitnessi kui ka bikiinifitnessi kategooria (juuniorid 16–20) ning kuulus ka võidukasse fit-pairs'i koosseisu.

Samuti näitas tugevat taset Briana Korniltsev (Sparta Spordiklubi), kes võitis juunioride bikiinifitnessi vanuseklassis 21–23 ja krooniti juunioride bikinifitnessi absoluutvõitjaks.

Meesjuunioride seas tuli physique'i kategoorias esikohale Romel Vahtra, samas kui kulturismis võitis Mark Part (HC Gym) ja klassikalises kulturismis oli parim Marten Pähna.

Täiskasvanute konkurentsis paistis eriti silma Ramil Lipp (Tiim Go Fit), kes võitis mitmeid kategooriaid, sealhulgas meeste klassikalise physique'i ja klassikalise fit-kulturismi. Meeste physique'i kategoorias saavutas esikoha Siim Lumiste.

Naiste bikiinifitnessis krooniti absoluutvõitjaks Anastasija Kalašnikova (Sparta Spordiklubi), edestades tugevaid konkurente, nende seas Briana Korniltsevit ja Viktoria Martsinkevitšit. Fitness-model kategooria absoluutvõidu viis koju Johanna Tilk (Tiim Go Fit).

Masters klassides näitasid kõrget taset mitmed kogenud sportlased. Näiteks bikiinifitnessis 35+ arvestuses võitis Kerli Djomina, 40+ vanuseklassis aga Viktorija Tkacenko. Meeste kulturismis 40+ kategoorias saavutas esikoha Ahti Jakson.

Võistkondlikus arvestuses domineeris kindlalt Sparta Spordiklubi, kogudes suurima punktisumma ja edestades teisi klubisid märkimisväärse eduga. Järgnesid Tiim Go Fit ja 24/7 Fitness.

Kahe nädala pärast sõidab 68 sportlasega Eesti koondis Hispaaniasse Santa Susannasse, kus toimuvad Euroopa meistrivõistlused kulturismis ja fitnessis ning fitness challenge'is.