Tallinnas selgusid Eesti karikavõitjad kulturismis ja fitnessis

Kulturism ja fitness
Kulturismi ja fitnessi Eesti karikavõistlused
Vaata galeriid
26 pilti
Kulturism ja fitness

Laupäeval, 18. aprillil toimusid Tallinnas Salme kultuurikeskuses Eesti karikavõistlused kulturismis ja fitnessis, kus lavale astusid sportlased nii juunioride, täiskasvanute kui ka veteranide arvestuses.

Juunioride arvestuses säras mitmekülgselt Mirtel Lember (Sparta Spordiklubi), kes võitis nii juunioride artistic fitnessi kui ka bikiinifitnessi kategooria (juuniorid 16–20) ning kuulus ka võidukasse fit-pairs'i koosseisu.

Samuti näitas tugevat taset Briana Korniltsev (Sparta Spordiklubi), kes võitis juunioride bikiinifitnessi vanuseklassis 21–23 ja krooniti juunioride bikinifitnessi absoluutvõitjaks.

Meesjuunioride seas tuli physique'i kategoorias esikohale Romel Vahtra, samas kui kulturismis võitis Mark Part (HC Gym) ja klassikalises kulturismis oli parim Marten Pähna.

Täiskasvanute konkurentsis paistis eriti silma Ramil Lipp (Tiim Go Fit), kes võitis mitmeid kategooriaid, sealhulgas meeste klassikalise physique'i ja klassikalise fit-kulturismi. Meeste physique'i kategoorias saavutas esikoha Siim Lumiste.

Naiste bikiinifitnessis krooniti absoluutvõitjaks Anastasija Kalašnikova (Sparta Spordiklubi), edestades tugevaid konkurente, nende seas Briana Korniltsevit ja Viktoria Martsinkevitšit. Fitness-model kategooria absoluutvõidu viis koju Johanna Tilk (Tiim Go Fit).

Masters klassides näitasid kõrget taset mitmed kogenud sportlased. Näiteks bikiinifitnessis 35+ arvestuses võitis Kerli Djomina, 40+ vanuseklassis aga Viktorija Tkacenko. Meeste kulturismis 40+ kategoorias saavutas esikoha Ahti Jakson.

Võistkondlikus arvestuses domineeris kindlalt Sparta Spordiklubi, kogudes suurima punktisumma ja edestades teisi klubisid märkimisväärse eduga. Järgnesid Tiim Go Fit ja 24/7 Fitness.

Kahe nädala pärast sõidab 68 sportlasega Eesti koondis Hispaaniasse Santa Susannasse, kus toimuvad Euroopa meistrivõistlused kulturismis ja fitnessis ning fitness challenge'is.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

13.04

Hendrik Voll: üliõpilassporti ei kaasata Eesti spordisüsteemi

31.03

Spordiliidu Jõud peasekretär: otsustavad need, kes ise sporti ei korralda

31.03

Korvpalliliit jääb Kaljulaidi osas neutraalseks: olukord ei paraneks

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

18.04

Eesti naised teenisid Võhandu maratonil esikoha, üldvõit taas tšehhidele

18.04

Suri olümpiakorvpalli edukaim korvikütt Oscar Schmidt

18.04

Rae Spordikool tuli esimest korda Eesti meistriks

18.04

Tammiku iluvärav viis Eesti jalgpallinaiskonna Leedu üle võidule

09:15

Nürburgringi rajal hukkus Soome autosportlane

18.04

Tatrik kallati tähistuseks veega üle: nende plikadega on äge!

17.04

Ott Tänak valmistab ette Toyota 2027. aasta autot

18.04

Rae esimene Eesti meistritiitel jäi Mõnnakmäe viimaseks: nüüd on kõik!

16:28

Levadia lõi Premium liigas Florale neli vastuseta jäänud väravat Uuendatud

18.04

Steve Kerr: treeneritel on "kõlblik kuni" märgistus

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo