Kalev/Cramo sai võõrsil kindlalt Keila Coolbetist jagu

Foto: Ken Mürk / ERR
Korvpalli Eesti meistriliiga veerandfinaalseerias alistas BC Kalev/Cramo võõrsil kindlalt 101:74 Keila Coolbeti ja asus kolme võiduni peetavat seeriat 2:0 juhtima.

Esimene veerandaeg oli tasavägisem ja lõppes Kalev/Cramo 28:23 eduseisus, teise veerandi võitis külalismeeskond juba 24:10 ning poolajapausile mindi Kalev/Cramo 52:33 juhtimisel. Ka teisel poolajal kulges mäng suuresti külaliste dikteerimisel.

Kalev/Cramo parim oli Erik Makke 20 punkti ja nelja lauapalliga, Anrijs Miška lisas 17 punkti, võttis kolm lauapalli ja andis kaks tulemuslikku söötu. Severi Kaukiainen tõi 13 punkti ja andis kuus korvisöötu, Tanel Kurbas lisas 12 punkti ja võttis viis lauapalli, Stephon Jelks panustas 11 punkti ja võttis kaheksa lauapalli ning kahekohalise punktisummani jõudis ka Ilja Kurucs, tuues kümme punkti, lisaks võttis ta ka kaheksa lauapalli.

"Esimene mäng oli meie poolt ikka väga alla taseme ja kehv, rõhk oligi sellel, et ei lase jalga sirgeks nagu esimeses mängus – tegime suure vahe ette ja lasime järele. Täna oli rõhk sellel, et kui me lähme, siis me ei lase vastasel järele tulla, kägistame nad lõpuni ära. Ikkagi enda peal oli rõhk, ega nad midagi teisiti ei teinud," nentis Makke.

Keila ridades tõi Marko Maletic 20 punkti ja võttis kaheksa lauapalli, Ralf Küttis lisas 20 punkti ja andis neli korvisöötu.

"Need esimesed minutid mängisime head mängu, aga me ei mänginud päris seda mängu, mida tegelikult pidime mängima. Sealt see kiire rütm läks edasi, hakkasime rohkem jooksma, mida me tegelikult poleks pidanud tegema, kuna oleme ainult seitsmekesi. Sealt tulid lollid pallikaotused, kaotasime oma rütmi ära ja sealt läks kõik allamäge," sõnas Margus Pahv.

Kolme võiduni peetava seeria kolmas kohtumine peetakse laupäeval Nord spordihoones. Selle paari võitja läheb vastamisi TalTech/Alexela ja Keila KK võitjaga, seda seeriat juhib TalTech 2:0.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

korvpalliuudised

21:32

Kalev/Cramo sai võõrsil kindlalt Keila Coolbetist jagu

09:32

Kaotusseisust väljunud Portland Trail Blazers jõudis NBA-s 16 hulka

14.04

TalTech sai veerandfinaalis Keila KK üle teise võidu

14.04

Naiste korvpalli meistriliiga esimene finalist on TSA

14.04

Uus leping toob naiskorvpalluritele miljoneid, draft'is üllatusi polnud

14.04

Korvpallurid välismaal: Kosareva lõpetas hooaja hea esitusega

13.04

Avaveerandil 37 punkti visanud Pärnu sai Viimsi üle teise võidu

13.04

VIDEO | Minnesota tervitas legendaarset Garnetti valju aplausiga

13.04

NBA-s said paika lõplikud konverentside asetused

12.04

Vaaks jätkab karjääri Märtsihulluse poolfinaali jõudnud ülikoolis

12.04

Asi resultatiivne esitus aitas Braine'i poolfinaali

12.04

Kalev/Cramo võttis Coolbeti vastu jala pedaalilt, aga sai võidu kätte

12.04

Raiesteta mänginud Murcia teenis võidulisa, Drell ja Badalona kaotasid

12.04

Suuroru 17 punkti aitasid võiduni, Hermeti 17 punktist ei piisanud

11.04

TalTech võitis avamängus Keila KK vastu teise poolaja 28 punktiga

videod

sport.err.ee uudised

22:45

Tartu Ülikooli kevadjooksu võitsid Martin Vilismäe ja Liis Grete Hussar

22:22

ETV spordisaade, 15. aprill

21:56

Pärnu jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

21:32

Kalev/Cramo sai võõrsil kindlalt Keila Coolbetist jagu

21:13

Sönmez tegi Türgi tenniseajalugu, tiitlikaitsja Ostapenko kaotas avaringis

20:48

Põlva Serviti asus esimest poolfinaalseeriat juhtima

20:07

Eesti mäestlaskujad said Poola suurimas võistlussarjas kaks esikohta

19:34

Alcaraz jättis vigastuse tõttu Barcelona turniiri pooleli

18:53

Mihhail Selevko uueks treeneriks on Petrõkina juhendaja Varnavskaja

18:29

Esimese britina paarismängu esinumbriks tõusnud Murray lõpetas karjääri

17:55

Pärnumaa liikumishooaja avab Luitejooks Jõulumäel

17:16

Noor Eesti rattur oli Belgias lähedal esikümnekohale

16:34

Eesti saalijalgpallikoondis pääses alagrupist edasi 13. katsel

16:25

Andrea Roots langes Singapuris välja

15:48

Norman Vahtra alustas Hiinas 11. kohaga

loetumad

14.04

Mihhail Selevko vahetab treenerit: mu karjääris algab uus peatükk

00:02

Atletico tegi tulises korduskohtumises piisavalt, PSG alistas Liverpooli

14:05

Suri edukas ja põneva käekäiguga Madridi Reali legend

10:14

Uue koosseisuga neljapaat tuli Horvaatias esimeseks

14.04

Kangelanna Kirpu tõi pool tundi kümnekesi mänginud Eestile võidu Uuendatud

14.04

Eesti rallitiimi pealik: unistada tuleb suurelt, siis juhtuvad suured asjad

12:16

Ovetškin võis pidada karjääri viimase mängu NHL-is

14.04

Galerii: Eesti saalijalgpallikoondis kindlustas vägeva võiduga edasipääsu Uuendatud

09:32

Kaotusseisust väljunud Portland Trail Blazers jõudis NBA-s 16 hulka

08:06

Noor usbekk kindlustas koha male MM-i tiitlimatšis

