Kalev/Cramo sai võõrsil kindlalt Keila Coolbetist jagu

Esimene veerandaeg oli tasavägisem ja lõppes Kalev/Cramo 28:23 eduseisus, teise veerandi võitis külalismeeskond juba 24:10 ning poolajapausile mindi Kalev/Cramo 52:33 juhtimisel. Ka teisel poolajal kulges mäng suuresti külaliste dikteerimisel.

Kalev/Cramo parim oli Erik Makke 20 punkti ja nelja lauapalliga, Anrijs Miška lisas 17 punkti, võttis kolm lauapalli ja andis kaks tulemuslikku söötu. Severi Kaukiainen tõi 13 punkti ja andis kuus korvisöötu, Tanel Kurbas lisas 12 punkti ja võttis viis lauapalli, Stephon Jelks panustas 11 punkti ja võttis kaheksa lauapalli ning kahekohalise punktisummani jõudis ka Ilja Kurucs, tuues kümme punkti, lisaks võttis ta ka kaheksa lauapalli.

"Esimene mäng oli meie poolt ikka väga alla taseme ja kehv, rõhk oligi sellel, et ei lase jalga sirgeks nagu esimeses mängus – tegime suure vahe ette ja lasime järele. Täna oli rõhk sellel, et kui me lähme, siis me ei lase vastasel järele tulla, kägistame nad lõpuni ära. Ikkagi enda peal oli rõhk, ega nad midagi teisiti ei teinud," nentis Makke.

Keila ridades tõi Marko Maletic 20 punkti ja võttis kaheksa lauapalli, Ralf Küttis lisas 20 punkti ja andis neli korvisöötu.

"Need esimesed minutid mängisime head mängu, aga me ei mänginud päris seda mängu, mida tegelikult pidime mängima. Sealt see kiire rütm läks edasi, hakkasime rohkem jooksma, mida me tegelikult poleks pidanud tegema, kuna oleme ainult seitsmekesi. Sealt tulid lollid pallikaotused, kaotasime oma rütmi ära ja sealt läks kõik allamäge," sõnas Margus Pahv.

Kolme võiduni peetava seeria kolmas kohtumine peetakse laupäeval Nord spordihoones. Selle paari võitja läheb vastamisi TalTech/Alexela ja Keila KK võitjaga, seda seeriat juhib TalTech 2:0.