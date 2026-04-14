Pesapalli raskekahurväelased rõõmustasid fänne kodujooksuduelliga

Aaron Judge mängus Los Angeles Angelsi vastu Autor/allikas: SCANPIX/AP
Põhja-Ameerika pesapalli profiliigas läksid esmaspäeval vastamisi Los Angeles Angels ja New York Yankees ehk kolmekordsed liiga kõige väärtuslikumad mängijad Mike Trout ning Aaron Judge. Duell ei petnud ootusi.

34-aastane Trout valiti aastatel 2014, 2016 ja 2019 American League'i konverentsi kõige väärtuslikumaks mängijaks ehk MVP-ks ning teda peetakse üheks kõigi aegade parimaks pesapalluriks. Viimastel aastatel on kogu karjääri jooksul Angelsis mänginud Trout võidelnud erinevate vigastustega, näiteks käis ta 2023. aastal 162 võimalikust mängust väljakul ainult 29-s.

Aasta noorem Judge on pärast Trouti hiilgeaegade lõppu kerkinud sama konverentsi ehk suurimaks staariks ning MVP-auhinna võitnud 2022, 2024 ja 2025. Nii Trout kui Judge on rünnakul mängijaprofiililt niinimetatud power hitter'id ehk võimelised näitama erakordset löögijõudu, kellelt oodatakse hooaja jooksul hulgaliselt kodujookse.

Esmaspäeval tõestas Trout, et teda on veel vara maha kanda: neljandas voorus jäi Angelsi tähel kodujooksust puudu viis-kuus meetrit, aga tõi siis seitsmendas mänguvoorus võimsa kodujooksuga kaks meeskonnakaaslast koju ja viigistas kohtumise seisu 7:7 peale. Eelviimases ehk kaheksandas voorus paugutas Trout veel ühe kodujooksu ning aitas Angelsi 10:8 juhtima.

Võiduks sellest siiski ei piisanud: Judge vastas samuti kahe kodujooksuga, Trent Grishami rakett tõi tabloole viigi ning otsustavas voorus eksis Angelsi söötja Jordan Romano, kelle vise põrkas püüdja Logan O'Hoppe'i põlvede ette ning võimaldas Jose Caballerol kolmandast pesast koju sörkida ja New Yorgi meeskonnale 11:10 võidu tuua.

"See oli suurepärane: see on pesapall," kommenteeris Trout kaotuse järel. "See on see, mida fännid tahavad ja sellises duellis kaasa lüüa oli päris lahe." "Kui paned ta [Trouti] sellisesse pingeolukorda, tuleb ta iga kord sellest auga välja," ütles Judge. "Niimoodi üksteisele vastuseid anda on vahva, eriti siin New Yorgis," lisas ta.

American League'i suursoosikuks peetav New York Yankees alustas hooaega kaheksa võidu ja kahe kaotusega, aga kaotas siis enne esmaspäeva viis mängu järjest ning on AL-is neljandal kohal. Angelsi (8-9) võimalusi sel hooajal eriti kõrgelt ei hinnata. Kogu hooaja lõikes on favoriidiks Los Angeles Dodgers, kes on hooaega alustanud 12 võidu ja nelja kaotusega. Sealjuures on Dodgers oma 16 mänguga kogunud 95 jooksu ehk keskmiselt ligi kuus mängu kohta.

Toimetaja: Anders Nõmm

