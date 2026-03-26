Yankees ei andnud MLB hooaja avamängus Giantsile võimalustki

27-kordne MLB meisterklubi Yankees skooris võõrsil teises löögivoorus viis punkti ja tõi viiendas voorus veel kaks jooksjat koju, teenides hooaja esimeses kohtumises kindla 7:0 võidu.

Mullu veerandfinaalis konkurentsist langenud Yankees tuli tänavusele hooajale vastu väheste muudatustega ning kogenud koosseis kandis vilja, Giancarlo Stanton ja Austin Wells jõudsid kaks korda pesadele, nii Ryan McMahon kui ka Trent Grisham tõid kaks jooksjat koju. Tiimi suurim täht Aaron Judge ei suutnud aga viie võimalusega ühtegi palli mängu panna.

Yankees kasutas nelja viskajat, Max Fried vahetati välja seitsmenda vooru alguses. San Francisco eest alustas mängu Logan Webb, kes vahetati pärast viiendat vooru välja.

Kõik 30 MLB tiimi peavad hooaja jooksul 162 kohtumist ning põhiturniir lõppeb 27. septembril, misjärel mängitakse play-off'id ning World Seriese nime kandev finaalseeria.

Tiitlikaitsja on Los Angeles Dodgers, kes alistas mullu finaalis Toronto Blue Jaysi.