Yankees ei andnud MLB hooaja avamängus Giantsile võimalustki

Eesti aja järgi öösel vastu neljapäeva tehti algust pesapalli profiliiga MLB hooajaga, mille avamängus tõi New York Yankees San Francisco Giantsi vastu koju seitse jooksjat.

27-kordne MLB meisterklubi Yankees skooris võõrsil teises löögivoorus viis punkti ja tõi viiendas voorus veel kaks jooksjat koju, teenides hooaja esimeses kohtumises kindla 7:0 võidu.

Mullu veerandfinaalis konkurentsist langenud Yankees tuli tänavusele hooajale vastu väheste muudatustega ning kogenud koosseis kandis vilja, Giancarlo Stanton ja Austin Wells jõudsid kaks korda pesadele, nii Ryan McMahon kui ka Trent Grisham tõid kaks jooksjat koju. Tiimi suurim täht Aaron Judge ei suutnud aga viie võimalusega ühtegi palli mängu panna. 

Yankees kasutas nelja viskajat, Max Fried vahetati välja seitsmenda vooru alguses. San Francisco eest alustas mängu Logan Webb, kes vahetati pärast viiendat vooru välja.

Kõik 30 MLB tiimi peavad hooaja jooksul 162 kohtumist ning põhiturniir lõppeb 27. septembril, misjärel mängitakse play-off'id ning World Seriese nime kandev finaalseeria.

Tiitlikaitsja on Los Angeles Dodgers, kes alistas mullu finaalis Toronto Blue Jaysi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Täna otse
14.10
ETV+
Iluuisutamise MM Prahas. Meeste lühikava
18.45
ETV2
Noorte suusasari. 5. etapp
20.45
ETV+
Iluuisutamise MM Prahas. Paarissõidu vabakava

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

23.03

Kas Tadej Pogacar on juba läbi aegade parim rattur?

19.03

Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

16.03

Heino Enden soovib treenerite intervjuudest rohkem konkreetsust

16.03

Prins: meedia ei pea teadma kõike, mis võistkonna sees toimub

16.03

Musting: olen läinud seda teed, et räuskamist ja kriitikat ei pane isegi riietusruumis

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

25.03

Langerbaur nihutas MM-il rekordit, Petrõkinalt taas korralik lühikava Uuendatud

17:34

Tippmarki parandanud Selevko teenis MM-i lühikavas kolmanda koha Uuendatud

25.03

Henry Sildaru võitis pargisõidu MK-etapi kvalifikatsiooni

25.03

Suri kahel OM-il käinud purjetaja Imre Taveter

25.03

Põnevusmängu lisaajal enda kasuks kallutanud Kalev/Cramo pääses poolfinaali

25.03

Lepistu: minu profikarjäär on 95-protsendilise tõenäosusega läbi

25.03

VIDEO | Petrõkina andis kaskaadiga veidi punkte ära, aga võitles lõpuni

25.03

Tartu ei suutnud kodusaalis otsustavas geimis võita ühtegi punkti Uuendatud

24.03

Sildarud pääsesid rennis lõppvõistlusele, Meentalo jäi esimesena välja

08:34

Barcelona lõi Reali võrku kuus palli

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo