Dodgers lõi finaali kordusmängus üle Toronto aia viis palli

Mullu otsustavas seitsmendas mängus meistritiitli võitnud Dodgers tänavuse hooaja esimeses kohtumises Torontole suurt võimalust ei andnud ning läks viienda löögivooru lõpuks juhtima 5:1. Järgmise kahe vooruga teenis Los Angelese klubi veel seitse punkti ning vormistas üheksa vooru järel kindla 14:2 võidu.

Tiitlikaitsja lõi kokku viis kodujooksu: Dalton Rushing lõi kaks palli üle aia, homerun'i said kirja veel Teoscar Hernandez, Freddie Freeman ja pesapalli suurim täht Shohei Ohtani. Hernandez tõi koju neli jooksjat, Freemani kurikast teenis Dodgers kolm punkti.

Dodgers on sel hooajal esimese kümne mänguga teeninud kaheksa võitu ja jätkab National League'is teisel kohal, esikohal on sama tulemusega Milwaukee Brewers ja kolmandal kohal jätkab Cincinnati Reds (7-3). American League'i esinumbriks on New York Yankees (7-2), kellele järgnevad Los Angeles Angels, Cleveland Guardians ja Houston Astros (kõik 6-5).

Kõik tiimid peavad hooaja peale 162 kohtumist.