VIDEO | Pesapalli imelaps säras oma MLB debüüdil

Konnor Griffin (vasakul)
Konnor Griffin (vasakul) Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Alles 19-aastane pesapalli tulevikutäht Konnor Griffin tegi reedel oma kodumeeskonna Pittsburgh Piratesi eest meeldejääva debüüdi.

Erinevalt teistest pallimängualadest, kus tipptasemel mängivad teismelised ei ole eriliseks harulduseks, võtab pesapallis kõrgeimale astmele jõudmine reeglina oluliselt rohkem aega: kui näiteks korvpalliliiga NBA kõigi mängijate keskmine vanus on veidi üle 26, siis MLB-s 29,3.

Pesapallimaastikul mängivad tähtsat rolli MLB tütarliigad, kus ülikoolidest värvatud noormängijad võivad enne nii-öelda marjamaale kutse saamist veeta aastaid, aga Griffin on siinkohal erand. Enne tema reedest debüüti pääses mõni teismeline viimati MLB-s väljakule aastal 2018, kui seda tegi Juan Soto; USA meedia hinnangul on viimasel kümnel aastal oma debüüdi eel nii palju ootusrikast tähelepanu saanud vaid maailma parim mängija Shohei Ohtani.

Hooaega Piratesi tütarmeeskonnas Indianapolis Indiansis alustanud, aga seal vaid viis mängu veetnud Griffin säras kohe oma debüüdil, kui sai oma esimesel löögikorral Baltimore Oriolesi vastu kirja kaks pesa ning tõi koju tiimikaaslase Ryan O'Hearni. Jared Triolo madala löögi järel sprintis Griffin seejärel ise teisest pesast koju. Kõigile tema õnnestumistele elas Pittsburghi kodupublik maruliselt kaasa.

"See oli hiilgav päev. Kõik, millest olen väga kaua unistanud, täitus. Sain MLB-s oma debüüdi ja me võitsime samuti - see oli lihtsalt täiuslik päev," sõnas Griffin pärast Piratesi 5:4 võiduga lõppenud kohtumist. Pittsburghi meeskonnale sellel hooajal erilist edu ei ennustata, aga tulevik on helge: lisaks imelaps Griffinile kuulub nende ridadesse alles 23-aastane, aga juba liiga parimaks söötjaks peetav Paul Skenes.

Toimetaja: Anders Nõmm

Enok: hooaja eesmärk on mõnel etapil Lappit võita

ETV spordisaade, 5. aprill

