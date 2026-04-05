VIDEO | Los Angelese pesapallur röövis Seattle'ilt kolm kodujooksu

Los Angeles Angelsi väljakumängija Jo Adell tegi USA pesapalliliigas MLB ajaloolise kaitsemängu, kui püüdis Seattle Marinersi vastu aia pealt kolm kodujooksu kindasse.

Kodupubliku ees mänginud Angels läks esimeses voorus juhtima, kui esimene lööja Zach Neto neljanda palli kodujooksuna üle aia lõi. Pärast seda möödus mäng tasavägiselt, aga ilma paremal väljakukolmandikul mängiva Adellita oleks Angelsi õhtu palju keerulisem olnud.

Esimeses voorus saatis Seattle'i staar Cal Raleigh pika palli aia poole, aga 26-aastane Adell kerkis ja püüdis palli aia kohal kinni, röövides mullu enim kodujookse löönud Raleigh'lt hooaja esimese. Mõlemad tiimid mängisid head kaitset ja punkte ei tulnud, kuid kaheksandas voorus sai Marinersi Josh Naylor pallile hästi pihta. Adell tegi aga jälle suurepärase soorituse ja päästis teist korda kodujooksu.

Kõige efektsem sooritus tuli aga otsustavas voorus, kui J. P. Crawford palli taas Adelli poole saatis. Õhtu täht sprintis aia poole, kukkus üle selle, aga tõusis publiku seas jalule ning näitas oma kinnast, milles oli taaskord muidu kodujooksuks lennanud pall.

Adelli suurepärased sooritused hoidsid ära kolm punkti ning Angels realiseeris kodus suurepärase 1:0 võidu.

"Esimese üle olin päris uhke. Kui teise kätte sain, see tundus esimesele nii sarnane. Mõtlesin siis, et küll leian täna hästi palli üles," rääkis Adell pärast mängu. "Kolmas tuli lihtsalt tahtest. Üheksas voor, sa pead selle palli kätte saama. Tegin otsuse. Pall läks piisavalt kõrgele, teadsin, et jõuan sellele alla. Jälgisin seda kuni see kindasse maandus, kukkusin üle aia ja maandusin kellegi sülle. Ma ei tea, kes see oli, aga pehme maandumine oli. Fännid olid sama pöördes kui mina!"

Major League Baseballi ajaloo esimene mäng toimus 1871 aastal, ESPN-i andmeil pole ükski mängija enam kui 150 aasta jooksul ühes mängus kolm korda kindlat kodujooksu kinni püüdnud. Mullu sai kaks mängijat terve hooaja peale kirja neli nn röövi.

"See oli ilmselt kõige parem mäng kaitsja poolt, mida ma eales näinud olen," ütles Angelsi juhatuses töötav Torii Hunter, kes tegi oma karjääris ise sarnaseid sooritusi. "Ma ei ole kunagi näinud, et keegi kolm korda ühes mängus kodujooksu rööviks. Kargasin üles-alla, hea, et ära ei minestanud."

Kõik tiimid peale ühe on sel hooajal pidanud kas kaheksa või üheksa kohtumist, Angels on nelja võidu ja viie kaotusega American League'is kaheksandal tabelireal ja Seattle sama tulemusega kohe nende järel. Konverentsi tipus on seitsme võidu ja ühe kaotusega New York Yankees ja National League'i esinumbrina jätkab Milwaukee Brewers (6-2).

Kõik tiimid peavad hooaja peale 162 kohtumist.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

