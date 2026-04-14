Eesti käsipallikohtunikud vilistasid Pariisi OM-i poolfinalisti mängu

Tugev Rootsi teenis Leedu üle 39:18 (20:9) võidu. Rootsi käsipallinaiskond kuulub Euroopa tippu, kui mängis nii Tokyos kui Pariisis olümpiamängude poolfinaalis ning suutis sama kolm aastat tagasi MM-il. Küll pole rootslannade käsi viimasel ajal EM-finaalturniiril nii hästi käinud, pärast 2010. aasta hõbedat ja 2014. aasta pronksi pole rohkem medalimängudele jõutud.

"See oli meil nüüd kolmas määramine, aga esimene koondiste määramine, seega suur au oli seda vilistada. Eriti niisugust satsi nagu Rootsi," kommenteeris Oganezov. "Kui Eestis oleme harjunud mõnekümne, vahel mõnesaja pealtvaatajaga, siis Rootsis saime kogeda kohaliku areeni täismaja, kus oli kuskil 2000 pealtvaatajat. Mäng oli iseenesest kerge, aga emotsioon saalis oli laes! Ja mänguga saime kenasti hakkama."

"Saime kogeda ka ilusat ausa mängu momenti kus kaks Rootsi legendi [Nathalie Hagman ja Jamina Roberts] olid lõpetamas oma karjääri, mängu lõpus tehti seisak suure aplausiga ning lasti legendidel viimased väravad visata. Oleme väga tänulikud sellise võimaluse eest ja teeme tööd edasi, et näha millised võimalused tulevad veel," võttis Oganezov mängu kokku.