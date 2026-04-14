Eesti käsipallikohtunikud vilistasid Pariisi OM-i poolfinalisti mängu

Käsipall
Jamina Roberts (palliga) mängus Leedu vastu
Jamina Roberts (palliga) mängus Leedu vastu Autor/allikas: SCANPIX/TT NEWS AGENCY
Käsipall

Pühapäeval toimunud käsipalli naiste Euroopa meistrivõistluste valikkohtumisele Rootsi ja Leedu vahel mõistsid õigust Eesti kohtunikud Kaarel Raidmets ja Artur Oganezov.

Tugev Rootsi teenis Leedu üle 39:18 (20:9) võidu. Rootsi käsipallinaiskond kuulub Euroopa tippu, kui mängis nii Tokyos kui Pariisis olümpiamängude poolfinaalis ning suutis sama kolm aastat tagasi MM-il. Küll pole rootslannade käsi viimasel ajal EM-finaalturniiril nii hästi käinud, pärast 2010. aasta hõbedat ja 2014. aasta pronksi pole rohkem medalimängudele jõutud.

"See oli meil nüüd kolmas määramine, aga esimene koondiste määramine, seega suur au oli seda vilistada. Eriti niisugust satsi nagu Rootsi," kommenteeris Oganezov. "Kui Eestis oleme harjunud mõnekümne, vahel mõnesaja pealtvaatajaga, siis Rootsis saime kogeda kohaliku areeni täismaja, kus oli kuskil 2000 pealtvaatajat. Mäng oli iseenesest kerge, aga emotsioon saalis oli laes! Ja mänguga saime kenasti hakkama."

"Saime kogeda ka ilusat ausa mängu momenti kus kaks Rootsi legendi [Nathalie Hagman ja Jamina Roberts] olid lõpetamas oma karjääri, mängu lõpus tehti seisak suure aplausiga ning lasti legendidel viimased väravad visata. Oleme väga tänulikud sellise võimaluse eest ja teeme tööd edasi, et näha millised võimalused tulevad veel," võttis Oganezov mängu kokku.

Toimetaja: Anders Nõmm

käsipalliuudised

09:25

Eesti käsipallikohtunikud vilistasid Pariisi OM-i poolfinalisti mängu

13.04

Mistra jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

12.04

Serviti võitis kodusaalis Balti meistritiitli, Mistra sai pronksi

11.04

Serviti pääses kodupubliku ees Balti liiga finaali

11.04

Maailma ühe suurema käsipallilegendi karjäär saab otsa

09.04

Närvilise alguse ületanud Mistra võitis finaalseeria avamängu

09.04

Serviti kapten enne finaalturniiri: favoriidikoorem tuleb võtta enda õlule

09.04

Tabasalu naiskond võitis pronksiseeria avamängu

08.04

Käsipalli meistriliiga põhiturniir lõppes favoriitide võiduga

02.04

Serviti teenis Tapa üle hooaja neljanda võidu

01.04

Käsipalli meistriliigas sai selgeks põhiturniiri lõppjärjestus

31.03

Käsipalli meeste meistriliiga jätkub kolme kohtumisega

27.03

Mägi vastastest valiksarjas: lonkame nendega võrreldes üht jalga

26.03

Eesti käsipallikoondis sai teada vastased EM-valiksarjas

26.03

Tabasalu oli kodusaalis parem Mellast

multimeedia

sport.err.ee uudised

12:25

Tammik jäi esimeseks MM-valikmänguks koosseisust välja

12:09

"Võimlas" räägiti golfist, rattaspordist ja kodustest võistkonnaaladest Uuendatud

11:57

Pesapalli raskekahurväelased rõõmustasid fänne kodujooksuduelliga

11:13

Naiste rannavollekoondis täienes kahe noore paariga, eesmärk jõuda OM-ile

10:35

Korvpallurid välismaal: Kosareva lõpetas hooaja hea esitusega

09:25

Eesti käsipallikohtunikud vilistasid Pariisi OM-i poolfinalisti mängu

08:59

Soomer osaleb nädalavahetusel kestvussõidu MM-sarja avaetapil

13.04

Welco jätkab esiliigas täiseduga

13.04

Mistra jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

13.04

Avaveerandil 37 punkti visanud Pärnu sai Viimsi üle teise võidu Uuendatud

13.04

Rosen sajanda koondisemängu eel: see on väga suur au

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

13.04

Eesti ujumisliit taunib teiste põhjamaadega otsust venelased tagasi lubada

13.04

Raske vigastus sundis Tammeka väravavahi Transi kapteni palatikaaslaseks

13.04

Neli OM-hõbedat võitnud Jaapani uisutäht teeb tippspordist pausi

loetumad

13.04

Rahvusvaheline ujumisliit lubas venelased lipu ja hümniga võistlema

12.04

Maarja Värv valiti esimese eestlasena AIPS-i juhatusse

13.04

NBA-s said paika lõplikud konverentside asetused

12.04

Leokid sõitsid end maailmameistrivõistluste etapil esiviisikusse

12.04

Vaaks jätkab karjääri Märtsihulluse poolfinaali jõudnud ülikoolis

13.04

Hussarid parandasid Hannoveri maratonil isiklikku rekordit

13.04

Neli OM-hõbedat võitnud Jaapani uisutäht teeb tippspordist pausi

13.04

VIDEO | Minnesota tervitas legendaarset Garnetti valju aplausiga

13.04

Raske vigastus sundis Tammeka väravavahi Transi kapteni palatikaaslaseks

13.04

Malõgina ja Glinka parandasid edetabelikohta, Sinner sai esireketiks

