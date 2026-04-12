Suuroru 17 punkti aitasid võiduni, Hermeti 17 punktist ei piisanud

Kasper Suurorg (palliga) Autor/allikas: Rafal Jakubowicz/Stal
Laupäeval tegid Eesti korvpalluritest välisliigades resultatiivsed esitused Kasper Suurorg ja Kregor Hermet.

Poola meistriliigas esikohta hoidev Sopoti Trefl (16-10) alistas kodusaalis lisaajal Lublini (8-18) 103:97 (12:26, 26:21, 19:19, 27:18, 19:13). Suurorg tabas lisaajal tähtsa kolmepunktiviske, mis aitas lõpptulemuse Trefli kasuks kallutada. Eestlase arvele jäi 35 minutiga 17 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 2/7, vabavisked 5/7), seitse resultatiivset söötu, neli lauapalli ja kaks vaheltlõiget.

Leemet Böckleri koduklubi Krosno (4-22) sai tabelisse kolmanda järjestikuse kaotuse, kui oli sunnitud kodus tunnistama Wloclaweki Anwili (14-12) 101:87 (26:26, 25:27, 24:17, 26:17) paremust. Böckler sai 28 mänguminutiga kirja 12 punkti (kahesed 1/5, kolmesed 2/4, vabavisked 4/4), neli korvisöötu, kolm lauapalli ja ühe palliröövi. Krosno jätkab tabelis viimasel ehk 16. real. Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia (17-8) kohtub pühapäeval Walbrzychi Gornikuga (14-11).

Kregor Hermet ja Dijon (9-17) kaotasid Prantsusmaa kõrgliigas Cholet'le (16-10) 74:111 (15:23, 24:29, 21:29, 14:30). Hermet tõi omade kasuks 17 punkti (kahesed 3/7, kolmesed 3/5, vabavisked 2/2), lisaks noppis seitse lauapalli ja jagas neli tulemuslikku söötu. Tabelis paikneb Dijon 12. positsioonil.

Aadria liigas oli võistlustules Janari Jõesaare tööandja Bosna (10-13), kes alistus lisaajal Igokeale (10-13) 86:89 (14:24, 28:18, 18:20, 16:14, 10:13). Eestlane panustas viis punkti (kahesed 0/2, kolmesed 1/2, vabavisked 2/2) ning võttis viis lauapalli, andis kolm resultatiivset söötu ja pani ühe kulbi. Bosna on Aadria liiga ülemises tabelipooles seitsmes.

Pühapäeval jooksis Jaapani kõrgliigas platsile Maik-Kalev Kotsar, kui tema leivaisa Yokohama (23-29) oli võõras saalis 89:81 (28:26, 20:23, 24:17, 17:15) parem Chibast (35-17). Kotsar tegi soliidse partii, kogudes enda arvele 11 punkti (kahesed 4/5, vabavisked 3/3), seitse lauapalli, kaks korvisöötu ja ühe viskeblokeeringu.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

16:17

Raiesteta mänginud Murcia teenis võidulisa, Drell ja Badalona kaotasid

13:28

11.04

TalTech võitis avamängus Keila KK vastu teise poolaja 28 punktiga

11.04

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

11.04

LeBron James küündis järjekordse tähiseni, Atlanta saab kergemalt hingata

10.04

Koduse korvpalli meistriliiga veerandfinaalid algasid Pärnu võiduga

10.04

Knicks alistas Celticsi, LeBron oli lähedal kolmikduublile

10.04

Tiitlikaitsja Fenerbahce kaotas juba viienda mängu järjest

09.04

Algas piletimüük Eesti korvpallikoondise kodumängule Sloveenia vastu

09.04

Oklahoma City Thunder kindlustas läänes koduväljakueelise

09.04

Raieste klubi jäi ülinapilt finaali ukse taha

08.04

Paasoja: on näha, kuidas Tartu inimesed korvpallist lugu peavad

08.04

Tartu Ülikool sai Eesti-Läti liiga põnevas finaalis valusa kaotuse

08.04

FOTOD | Tartu on suure korvpallifinaali ootuses

08.04

Korraliku edu sisse saanud Kaunase Žalgiris lasi koduareenil mängu käest

videod

sport.err.ee uudised

16:17

Raiesteta mänginud Murcia teenis võidulisa, Drell ja Badalona kaotasid

15:40

Neuville lõhkus punktikatsel masina ära ja kinkis võidu Katsutale

15:05

Larsen lõi Šotimaal värava, ent pidi väljakult vigastuse tõttu lahkuma

14:29

Litriga pihta saanud Avalanche'i treener viidi haiglasse

14:10

VAATA OTSE | Kas Levadia lõpetab Kalju veatu seeria? Uuendatud

13:56

GALERII | Raju 19 tõi Tondirabasse üle 3300 MMA fänni

13:28

12:52

Maksimkin: mõned arstid kahtlevad, kas ma suudan enam jalgpalli mängida

12:25

Fury tegi võiduka tagasituleku ja esitas väljakutse Joshuale

11:50

Lisell Jäätma teenis MK-etapil hõbemedali

11:31

Bundesliga meeskond tegi ajaloolise otsuse

10:54

Austraalia sprindilootus näitas erakordset kiirust

09:52

McIlroy suur edu sulas ära

09:05

Kombe klubil jääb Soome meistritiitel kaitsmata

08:33

Barcelona astus sammu tiitlile lähemale

loetumad

11.04

Norra laskesuusakoondised vahetasid treenereid, Tandrevold pisarais

11.04

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

11.04

Horvaatia karmid tingimused jätsid järjest mehi tee äärde, juhib Neuville Uuendatud

11.04

Ramonas korraldati taas kõva heitepidu, 70 meetri joone ületas kuus meest

10:54

Austraalia sprindilootus näitas erakordset kiirust

11.04

Legendaarsest MM-valikmängust möödus veerand sajandit

11.04

Maailma ühe suurema käsipallilegendi karjäär saab otsa

11.04

Sinner ei jätnud poolfinaalis Zverevile võimalust, esireket selgub finaalis Uuendatud

14:10

VAATA OTSE | Kas Levadia lõpetab Kalju veatu seeria? Uuendatud

11.04

Üllatuskaotuse saanud Arsenal paotas tiitliheitluses Cityle ust

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo