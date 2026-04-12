Suuroru 17 punkti aitasid võiduni, Hermeti 17 punktist ei piisanud

Poola meistriliigas esikohta hoidev Sopoti Trefl (16-10) alistas kodusaalis lisaajal Lublini (8-18) 103:97 (12:26, 26:21, 19:19, 27:18, 19:13). Suurorg tabas lisaajal tähtsa kolmepunktiviske, mis aitas lõpptulemuse Trefli kasuks kallutada. Eestlase arvele jäi 35 minutiga 17 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 2/7, vabavisked 5/7), seitse resultatiivset söötu, neli lauapalli ja kaks vaheltlõiget.

Leemet Böckleri koduklubi Krosno (4-22) sai tabelisse kolmanda järjestikuse kaotuse, kui oli sunnitud kodus tunnistama Wloclaweki Anwili (14-12) 101:87 (26:26, 25:27, 24:17, 26:17) paremust. Böckler sai 28 mänguminutiga kirja 12 punkti (kahesed 1/5, kolmesed 2/4, vabavisked 4/4), neli korvisöötu, kolm lauapalli ja ühe palliröövi. Krosno jätkab tabelis viimasel ehk 16. real. Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia (17-8) kohtub pühapäeval Walbrzychi Gornikuga (14-11).

Kregor Hermet ja Dijon (9-17) kaotasid Prantsusmaa kõrgliigas Cholet'le (16-10) 74:111 (15:23, 24:29, 21:29, 14:30). Hermet tõi omade kasuks 17 punkti (kahesed 3/7, kolmesed 3/5, vabavisked 2/2), lisaks noppis seitse lauapalli ja jagas neli tulemuslikku söötu. Tabelis paikneb Dijon 12. positsioonil.

Aadria liigas oli võistlustules Janari Jõesaare tööandja Bosna (10-13), kes alistus lisaajal Igokeale (10-13) 86:89 (14:24, 28:18, 18:20, 16:14, 10:13). Eestlane panustas viis punkti (kahesed 0/2, kolmesed 1/2, vabavisked 2/2) ning võttis viis lauapalli, andis kolm resultatiivset söötu ja pani ühe kulbi. Bosna on Aadria liiga ülemises tabelipooles seitsmes.

Pühapäeval jooksis Jaapani kõrgliigas platsile Maik-Kalev Kotsar, kui tema leivaisa Yokohama (23-29) oli võõras saalis 89:81 (28:26, 20:23, 24:17, 17:15) parem Chibast (35-17). Kotsar tegi soliidse partii, kogudes enda arvele 11 punkti (kahesed 4/5, vabavisked 3/3), seitse lauapalli, kaks korvisöötu ja ühe viskeblokeeringu.