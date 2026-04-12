Barcelona astus sammu tiitlile lähemale

Lamine Yamal ja Ferran Torres. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Hispaania jalgpalli kõrgliigas teenis tabeliliider Barcelona seitsmenda järjestikuse võidu.

Barcelona sai laupäeval toimunud Kataloonia derbis koduväljakul 4:1 jagu Espanyolist. Tähelepanu keskpunkti kerkis taas verinoor Lamine Yamal, kes andis mängu alguses kaks väravasöötu Ferran Torresele ja lõi mängu lõpus ise ühe värava. Lõppseisu aitas vormistada Marcus Rashfordi tabamus. 18-aastasest Yamalist sai ühtlasi noorim Barcelona mängija, kes jõudnud Hispaania kõrgliigas saja mänguni.

Kuna Barcelona lähim konkurent Madridi Real koperdas reedel Girona vastu, siis kasvas vahe tabeli tipus üheksale punktile. Liigahooaja lõpuni jääb veel seitse vooru.

Kolmapäeval Meistrite liiga veerandfinaali avamängus Barcelona 2:0 alistanud Madridi Atletico on koduses konkurentsis jätkuvalt kehvas hoos, sest laupäeval kaotati võõrsil 1:2 Sevillale. Tegu oli Atletico kolmanda järjestikuse kaotusega Hispaania kõrgliigas. Liigatabelis paikneb Atletico neljandal kohal, vahe Barcelonaga on 22 silma.

Teised tulemused:

Elche - Valencia 1:0
Real Sociedad - Alaves 3:3

Toimetaja: Henrik Laever

11.04

Bayern lõi Metsale ja St. Paulile viis väravat ning püstitas rekordi

11.04

Eesti saalikoondis võitles MM-valikturniiri avamängus välja viigi

11.04

Naiste koondise koosseisus toimusid koduste valikmängude eel muudatused

11.04

Sinjavski kuulus esmakordselt Baniku särgis algkoosseisu

11.04

Üllatuskaotuse saanud Arsenal paotas tiitliheitluses Cityle ust

11.04

Harju tegi mängu lõpu põnevaks, aga Kuressaare jättis kolm punkti koju

11.04

Legendaarsest MM-valikmängust möödus veerand sajandit

11.04

Madridi Real jäi taas võiduta ja valmistas Barcelonale heameelt

10.04

Eesti naiste jalgpallikoondis sai Tšehhi noortelt suure kaotuse

09:05

Kombe klubil jääb Soome meistritiitel kaitsmata

08:33

Barcelona astus sammu tiitlile lähemale

08:07

Lirisman hakkas sportlase elu igatsema

11.04

Poisid ohustasid Tartus TV 10 sarja rekordeid

11.04

Bayern lõi Metsale ja St. Paulile viis väravat ning püstitas rekordi

11.04

Otsustava mängu võitnud Viru Sputnik tuli teist korda Eesti hokimeistriks Uuendatud

11.04

ETV spordisaade, 11. aprill

11.04

Ojamets Tartu kaotusest: meil on vaja kuskilt julgust juurde saada

11.04

Eesti saalikoondis võitles MM-valikturniiri avamängus välja viigi

11.04

Norra laskesuusakoondised vahetasid treenereid, Tandrevold pisarais

11.04

Naiste koondise koosseisus toimusid koduste valikmängude eel muudatused

11.04

Zirk alistas oma põhialal pea kaheaastase vahe järel taas kahe minuti piiri

11.04

TalTech võitis avamängus Keila KK vastu teise poolaja 28 punktiga

11.04

Horvaatia karmid tingimused jätsid järjest mehi tee äärde, juhib Neuville Uuendatud

11.04

Rae võttis naiste võrkpalli finaalseeria avamängus kindla võidu

11.04

Sinjavski kuulus esmakordselt Baniku särgis algkoosseisu

11.04

Sinner ei jätnud poolfinaalis Zverevile võimalust, esireket selgub finaalis Uuendatud

11.04

Serviti pääses kodupubliku ees Balti liiga finaali

11.04

Üllatuskaotuse saanud Arsenal paotas tiitliheitluses Cityle ust

11.04

Harju tegi mängu lõpu põnevaks, aga Kuressaare jättis kolm punkti koju

loetumad

11.04

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

11.04

Norra laskesuusakoondised vahetasid treenereid, Tandrevold pisarais

11.04

Horvaatia karmid tingimused jätsid järjest mehi tee äärde, juhib Neuville Uuendatud

10.04

Pettunud Solberg: pean võib-olla sammu tagasi võtma

11.04

Ramonas korraldati taas kõva heitepidu, 70 meetri joone ületas kuus meest

11.04

LeBron James küündis järjekordse tähiseni, Atlanta saab kergemalt hingata

11.04

Legendaarsest MM-valikmängust möödus veerand sajandit

11.04

Männama masin käis külili, aga Ungarist tuli siiski neljas koht

10.04

Hästi alustanud Jürgenson kaotas Horvaatias rehvi ja üle minuti

11.04

Maailma ühe suurema käsipallilegendi karjäär saab otsa

