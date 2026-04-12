Barcelona astus sammu tiitlile lähemale

Barcelona sai laupäeval toimunud Kataloonia derbis koduväljakul 4:1 jagu Espanyolist. Tähelepanu keskpunkti kerkis taas verinoor Lamine Yamal, kes andis mängu alguses kaks väravasöötu Ferran Torresele ja lõi mängu lõpus ise ühe värava. Lõppseisu aitas vormistada Marcus Rashfordi tabamus. 18-aastasest Yamalist sai ühtlasi noorim Barcelona mängija, kes jõudnud Hispaania kõrgliigas saja mänguni.

Kuna Barcelona lähim konkurent Madridi Real koperdas reedel Girona vastu, siis kasvas vahe tabeli tipus üheksale punktile. Liigahooaja lõpuni jääb veel seitse vooru.

Kolmapäeval Meistrite liiga veerandfinaali avamängus Barcelona 2:0 alistanud Madridi Atletico on koduses konkurentsis jätkuvalt kehvas hoos, sest laupäeval kaotati võõrsil 1:2 Sevillale. Tegu oli Atletico kolmanda järjestikuse kaotusega Hispaania kõrgliigas. Liigatabelis paikneb Atletico neljandal kohal, vahe Barcelonaga on 22 silma.

Teised tulemused:

Elche - Valencia 1:0

Real Sociedad - Alaves 3:3