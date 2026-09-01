Yamal jõudis Haalandist ja Mbappest kiiremini 50. väravani

Hispaania jalgpallihiid Barcelona jäi koduväljakul Rayo Vallecano vastu 12. minutil kaotusseisu, kuid teenis sellegipoolest vägeva 5:2 võidu. 19-aastane Lamine Yamal lõi oma koduklubi eest 50. ja 51. värava.

Camp Nousse kogunenud publik sai 12. minutil ebameeldiva üllatuse, kui Sergio Camello realiseeris külaliste vasturünnaku. Võõrustaja vastus oli aga vägev: 19. minutil mängis Raphinha kaitsjatest mööda ja viigistas seisu, kaks minutit hiljem sai kauni löögiga jala valgeks superstaar Lamine Yamal.

Tegemist oli 19 aasta ja 49 päeva vanuse hispaanlase 50. väravaga Barcelona eest ning keegi pole selle tähiseni jõudnud temast kiiremini. Erling Haaland lõi oma 50. värava Dortmundi Borussia eest 20 päeva ja 237 päeva vanusena, Kylian Mbappe PSG eest 36 päeva vanemana. Yamal on neist seega sisuliselt poolteist hooaega ees.

Enne poolajapausi jõudis Barcelona kolmanda tabamuseni, aga VAR-i abiga selgus, et Jules Kounde oli suluseisus ning riietusruumidesse mindi võõrustaja 2:1 eduseisul.

Kolmas värav siiski sündis, 51. minutil suunas Rayo Vallecano kaitsja palli oma väravasse. 59. minutil lõi Camello oma teise värava ja tõi külalised taas värava kaugusele, aga Raphinha kindlustas 71. minutil edu ning Yamal pani 90. minutil Barcelona 5:2 võidule punkti.

Barcelona on võitnud kõik kolm kohtumist ning löönud 12 väravat, lubades enda võrku kaks palli. Madridi Real on samuti üheksa punkti kogunud, nende väravate vahe on 10:2. Esinelikusse mahuvad veel seitsme punktiga Madridi Atletico ning Alaves, Euroopa liiga kohal on samuti kahe võidu ja ühe viigiga Osasuna.