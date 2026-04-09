Atletico ja PSG haarasid kordusmänguks kaheväravalise edu

Madridi Atletico mängijad Julian Alvareze väravat tähistas Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpalli Meistrite liiga veerandfinaalides teenisid kolmapäeval 2:0 võidu nii Madridi Atletico kui Pariisi Saint-Germain, kes alistasid vastavalt FC Barcelona ning Liverpooli.

Hispaania tippude omavahelises vastasseisus saabus otsustav hetk päris avapoolaja lõpus, kui Barcelona 19-aastane keskkaitsja Pau Cubarsi tõmbas viimase mehena maha Giuliano Simeone ning peakohtunik saatis ta pärast videokorduse vaatamist punase kaardiga väljakult ära.

Barcelona sai samas olukorras ka teist korda karistada, kui järgnenud karistuslöögi saatis 45. minutil kaunilt võrku maailmameister Julian Alvarez. Kümnekesi jäänud Barcelona ründas teise poolaja alguses tempokalt, aga 70. minutil vabastas Antoine Griezmann keskväljal hea sööduga Matteo Ruggeri, kelle tsenderduse lükkas võrku Norra ründaja Alexander Sörloth.

Samal ajal Pariisis toimunud veerandfinaali avamängus läks PSG Desire Doue väravast Liverpooli vastu juhtima juba 11. minutil, 65. minutil tantsiskles Gruusia jalgpallitäht Hvitša Kvaratshelia Joao Nevese läbisöödu järel külalismeeskonna kaitseliinist mööda ning saatis palli teist korda võrku. Sealjuures pääses Liverpool vastuolulisel moel õnnelikult, sest Ibrahima Konate lükkas mängu viimastel minutitel Nuno Mendest kohmakalt selga, aga penaltit ei järgnenud.

Mõlemas paaris peetakse kordusmängud 14. aprillil.

Toimetaja: Anders Nõmm

Atletico ja PSG haarasid kordusmänguks kaheväravalise edu

Atletico ja PSG haarasid kordusmänguks kaheväravalise edu

