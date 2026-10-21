X!

PSG read hõrenesid märkimisväärselt

Jalgpall
Hvitša Kvaratshelia.
Hvitša Kvaratshelia. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Kahe eelmise hooaja Meistrite liiga võitja Pariisi Saint-Germain jätkab küll tänavusel põhiturniiril täiseduga, kuid jäi teisipäeval ilma kolmest võtmemängijast.

Kõige karmim saatus tabas ääreründajat Hvitša Kvaratsheliat, kes lahkus väljakult 59. minutil. Klubi teatas kolmapäeva, et grusiin rebestas parema põlve ristatisidet ning läheb lähipäevil operatsioonile. Säärasest vigastusest taastumine võtab parimal juhul aega kaheksa kuud.

Ballon d'Or võitja Ousmane Dembele pidi reievigastuse tõttu teisipäevase mängu lõpetama kõigest paarikümne minuti järel ning meeskonna kapten Marquinhos vigastas teisel poolajal samuti reielihast. Neid ootab klubi sõnul ees mitme nädala pikkune mängupaus.

PSG on uuesti võistlustules pühapäeval, kui Prantsusmaa kõrgliigas võõrustatakse Lyon'i. Meistrite liigas tuleb PSG taas väljakule 3. novembril võõrsilmängus Villareali vastu.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

15:44

Levadia sõlmis uue kolmeaastase lepingu ka väravavahiga

14:28

PSG read hõrenesid märkimisväärselt

12:55

Naiste jalgpallikoondis tõusis FIFA edetabelis tagasi esisajasse

09:10

Algkoosseisu naasnud Shein aitas Portsmouthi viigipunktini

00:17

PSG sai teist vooru järjest kõlavast vastasest jagu

20.10

Eesti saalijalgpallikoondis jäi Ukrainale selgelt alla Uuendatud

20.10

Türgi pani kaotustejada järel ametisse uue peatreeneri

20.10

Igoneni klubi sai lähirivaalilt valusa kaotuse

20.10

MM-il kohtuniketööd kritiseerinud egiptlased said karistada

20.10

Levadia jääb hooaja lõpus ilma ühest põhitegijast

sport.err.ee uudised

17:36

Tallinnas toimuv võistlus toob rajale superkrossi superstaari

17:17

Käärikul toimub traditsiooniline liikumiskonverents Uuendatud

16:42

ERR loobus agressorriikidele antud õiguste tõttu noorte OM-i avatseremoonia näitamisest

16:11

Tamm langes üksikmängus välja, Ojakäär jõudis põhiturniirile

15:44

Levadia sõlmis uue kolmeaastase lepingu ka väravavahiga

15:04

Uku Jürjendali vastane sattus haiglasse

14:28

PSG read hõrenesid märkimisväärselt

13:54

Eesti meresõudjaid saatis rannasprindi MM-il edu

13:20

Endine snuukri maailma esinumber andis avameelse intervjuu

12:55

Naiste jalgpallikoondis tõusis FIFA edetabelis tagasi esisajasse

12:21

Kertu Laaki ootab ees pikk vigastuspaus

11:46

Rootsi suusaliit tahab peatada venelaste osalemise suusaalade MM-il

11:14

Connor McDavid on pidurdamatus hoos

10:10

Malõgina võitis paarismängu, Roots pääses põhiturniirile

09:47

Viljandi ja Kehra pääsesid karikavõistlustel poolfinaali

09:10

Algkoosseisu naasnud Shein aitas Portsmouthi viigipunktini

08:37

Legia avas eurosarjas võiduarve, Drelli ja Konontšuki koduklubid kaotasid

08:03

NBA hooaeg algas kolme põneva lahinguga

00:17

PSG sai teist vooru järjest kõlavast vastasest jagu

20.10

Eesti saalijalgpallikoondis jäi Ukrainale selgelt alla Uuendatud

loetumad

20.10

Itaalia meedia: Tänak teeb Toyota roolis kaasa täishooaja

08:03

NBA hooaeg algas kolme põneva lahinguga

00:17

PSG sai teist vooru järjest kõlavast vastasest jagu

20.10

O'Sullivan jäi Põhja-Iirimaal häbisse

20.10

Mark Lajal kuulutas hooaja lõppenuks

11:46

Rootsi suusaliit tahab peatada venelaste osalemise suusaalade MM-il

20.10

Levadia jääb hooaja lõpus ilma ühest põhitegijast

13:20

Endine snuukri maailma esinumber andis avameelse intervjuu

19.10

Tarmo Klaar: Ralf Aroni tulevik suures autospordis on kindlustatud

08:37

Legia avas eurosarjas võiduarve, Drelli ja Konontšuki koduklubid kaotasid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo