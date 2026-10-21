PSG read hõrenesid märkimisväärselt

Kõige karmim saatus tabas ääreründajat Hvitša Kvaratsheliat, kes lahkus väljakult 59. minutil. Klubi teatas kolmapäeva, et grusiin rebestas parema põlve ristatisidet ning läheb lähipäevil operatsioonile. Säärasest vigastusest taastumine võtab parimal juhul aega kaheksa kuud.

Ballon d'Or võitja Ousmane Dembele pidi reievigastuse tõttu teisipäevase mängu lõpetama kõigest paarikümne minuti järel ning meeskonna kapten Marquinhos vigastas teisel poolajal samuti reielihast. Neid ootab klubi sõnul ees mitme nädala pikkune mängupaus.

PSG on uuesti võistlustules pühapäeval, kui Prantsusmaa kõrgliigas võõrustatakse Lyon'i. Meistrite liigas tuleb PSG taas väljakule 3. novembril võõrsilmängus Villareali vastu.