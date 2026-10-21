Naiste jalgpallikoondis tõusis FIFA edetabelis tagasi esisajasse

Eesti aegade parim on olnud 71. (aastal 2013) ja halvim 111. (aastal 2022) positsioon.

Eesti vastastest sügise lõpus peetaval Balti turniiril asub Leedu FIFA edetabelis 94., Läti 102. ja Fääri saared 103. kohal.

Teisipäeval avaldatud värskes pingereas paiknevad eestlannad 98. positsioonil, Guami ja Kasahstani vahel. Tabeli esikümne moodustavad paremusjärjekorras Hispaania, USA, Saksamaa, Inglismaa, Jaapan, Prantsusmaa, Brasiilia, Rootsi, Kanada ja Taani, vahendab Soccernet.ee .

Eesti tõusis FIFA maailma naiste koondiste edetabelis kolme koha võrra ning mahub esmakordselt pärast 2024. aastat esisajasse.

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