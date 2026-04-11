Madridi Real jäi taas võiduta ja valmistas Barcelonale heameelt

Madridi Real piirdus jalgpalli Hispaania kõrgliiga 31. voorus kodus Gironia vastu 1:1 viigiga ja see suurendas veelgi Barcelona võimalusi meistritiitlini jõuda.

Kuigi Realil on parasjagu käsil ka Meistrite liiga veerandfinaal Müncheni Bayerniga, kus avamäng kaotati, siis ei teinud peatreener Alvaro Arbeloa järeleandmisi: algrivistuses alustasid Kylian Mbappe ja Vinicius Junior ning nende taga Jude Bellingham.

Pärast väravateta avapoolaega viis Federico Valverde kodumeeskonna 51. minutil juhtima, aga Reali eduseis väga kaua ei kestnud - 62. minutil Thomas Lemar viigistas.

Mänguliselt oli intsiatiiv arvatult Reali käes, kes hoidis 61 protsenti ajast palli, tegi 22 pealelööki, neist üheksa raamidesse ja teenis kümme nurgalööki vastase ühe vastu. Girona sai mängu jooksul kirja vaid kaks lööki raamidesse.

Teist vooru järjest võiduta jäänud Real on hetkel Hispaania kõrgliigas 70 punkti peal ehk kuue kaugusel igirivaal Barcelonast, kel on lisaks ka üks mäng varuks. Kataloonia hiid pallib laupäeval linnarivaal Espanyoliga.

Toimetaja: Siim Boikov

