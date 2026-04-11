Rory McIlroy näitab Mastersil omaette taset

Rory McIlroy Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
Profigolfi aasta esimesel suurturniiril saavutas teise päeva järel hea seisu tiitlit kaitsev Rory McIlroy, kelle edu järgnevate ees on ajalooliselt suur.

Esimese päeva järel 67 lööki teinud ja liidrikohta jagama asunud McIlroy suutis reedel veel paremini esineda. Ta läbis 18 rada vaid 65 löögiga ehk kahe päeva järel on tal kirjas tosin lööki alla par'i.

Paremuselt järgmised mängijad jäävad kuue löögi kaugusele ja nii suurt edu pole kahe päeva järel Mastersi ajalugu veel näinud. Teist kohta hoiavad hetkel ameeriklased Patrick Reed ja koos McIlroyga esimese päeva järel juhtinud Sam Burns.

Sealt edasi läheb juba tihedamaks. Seitsme löögiga kaotavad liidrile inglased Justin Rose ja Tommy Fleetwood ning iirlane Shane Lowry. Kaheksa löögi kaugusele jääb juba kuus erinevat mängijat, teiste seas ka norralane Kristoffer Reitan.

Kahele viimasele päevale pääsemiseks oli tarvis koguda vähemalt summa neli lööki üle par'i ja kõige nimekam ebaõnnestuja oli ameeriklane Bryson DeChambeau, kes on kahekordne USA lahtiste võitja. Mullusel Mastersil jäi ta jagama viiendat kohta. Teist aastat järjest ei pääsenud laupäevale ükski amatöörmängija.

Masters toimub pühapäeva, 12. aprillini.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

11:34

Horvaatia ralli jätkub Pajari juhtimisel, Katsuta tõusis teiseks Uuendatud

11:25

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

11:02

Madridi Real jäi taas võiduta ja valmistas Barcelonale heameelt

10:23

09:52

Lisell Jäätma laseb MK-etapi poolfinaalis

09:12

LeBron James küündis järjekordse tähiseni, Atlanta saab kergemalt hingata

08:08

Männama masin käis külili, aga Ungarist tuli siiski neljas koht

10.04

Pettunud Solberg: pean võib-olla sammu tagasi võtma

10.04

Kevin Saar teenis Prantsusmaa meistrivõistlustel etapivõidu

10.04

Aasta spordiraamatu autor: Kalevi suursõit oli vabariigiaegne hingamine

31.03

Spordiliidu Jõud peasekretär: otsustavad need, kes ise sporti ei korralda

31.03

Korvpalliliit jääb Kaljulaidi osas neutraalseks: olukord ei paraneks

31.03

Sõõrumaa: EOK juhatus valab õli tulle ja valib pooli

23.03

Kas Tadej Pogacar on juba läbi aegade parim rattur?

19.03

Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

Loetumad uudised

10.04

Hästi alustanud Jürgenson kaotas Horvaatias rehvi ja üle minuti Uuendatud

09.04

Suri endine kettaheite maailmameister Imrich Bugar

10.04

Eesti võrkpallitalent tulevikust: loodan, et oskan oma pikkust ära kasutada

10.04

Pettunud Solberg: pean võib-olla sammu tagasi võtma

10.04

Eesti purjelaudur tuli U-17 vanuseklassi maailmameistriks

10.04

Rae võib Balti liigast loobuda: nõrke mänge oli liiga palju

09.04

Austria suusaliit peab läbirääkimisi Simon Ederiga

10.04

Porto 40 meetrilt löödud omavärav päästis Forestile Euroopa liigas viigi

10.04

Koduse korvpalli meistriliiga veerandfinaalid algasid Pärnu võiduga

10.04

Knicks alistas Celticsi, LeBron oli lähedal kolmikduublile

