Rory McIlroy näitab Mastersil omaette taset

Esimese päeva järel 67 lööki teinud ja liidrikohta jagama asunud McIlroy suutis reedel veel paremini esineda. Ta läbis 18 rada vaid 65 löögiga ehk kahe päeva järel on tal kirjas tosin lööki alla par'i.

Paremuselt järgmised mängijad jäävad kuue löögi kaugusele ja nii suurt edu pole kahe päeva järel Mastersi ajalugu veel näinud. Teist kohta hoiavad hetkel ameeriklased Patrick Reed ja koos McIlroyga esimese päeva järel juhtinud Sam Burns.

Sealt edasi läheb juba tihedamaks. Seitsme löögiga kaotavad liidrile inglased Justin Rose ja Tommy Fleetwood ning iirlane Shane Lowry. Kaheksa löögi kaugusele jääb juba kuus erinevat mängijat, teiste seas ka norralane Kristoffer Reitan.

Kahele viimasele päevale pääsemiseks oli tarvis koguda vähemalt summa neli lööki üle par'i ja kõige nimekam ebaõnnestuja oli ameeriklane Bryson DeChambeau, kes on kahekordne USA lahtiste võitja. Mullusel Mastersil jäi ta jagama viiendat kohta. Teist aastat järjest ei pääsenud laupäevale ükski amatöörmängija.

Masters toimub pühapäeva, 12. aprillini.