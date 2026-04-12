McIlroy suur edu sulas ära

Rory McIlroy. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Golfi suurturniiril Mastersil tegi kolmandal võistluspäeval kahvatu esituse tiitlikaitsja ja senine ainuliider Rory McIlroy.

McIlroyl oli esimese kahe võistluspäeva järel kirjas tosin lööki alla par'i ning tema edu lähimate konkurentide ees oli kuus lööki.

Laupäevast võistluspäeva alustas tiitlikaitsja bogey'ga ning eriti tõsiseks komistuskiviks osutus 11. rada, kus ta virutas oma palli vette ja sai selle eest kirja oma esimese double-bogey. 12. rajal sooritas McIlroy veel ühe bogey ja aitas sellega liidrikohale Cameron Youngi.

Tiitlikaitsja läbis 18 rada lõpuks 73 löögiga ja tõusis päeva lõpuks Youngiga liidrikohta jagama (mõlemal -11). Young sooritas laupäeval McIlroyst kaheksa lööki vähem.

"Ma andsin endast parima, et kõrges mängus püsida," ütles McIlroy. "Täna ei olnud päris õiget tunnet. Paljud mängijad said hea tulemuse kirja. Olen jätkuvalt tipus, kuid tean, et pean [pühapäeval] oluliselt paremini mängima."

Kahele paremale järgnevad Sam Burns (-10), Shane Lowry (-9) ning Jason Day ja Justin Rose (mõlemal -8). Esikohast ei ole kaugel ka kahekordne võitja ja maailma esinumber Scottie Scheffler (-7), kes tegi laupäeval 65 lööki.

"Tegin seda, mida oli vaja teha. Andsin endale võimaluse võidu eest heidelda. Kui homme jätkan samamoodi, siis on mul üsna hea võimalus võita," sõnas Scheffler.

Toimetaja: Henrik Laever

McIlroy suur edu sulas ära

