Männama masin käis külili, aga Ungarist tuli siiski neljas koht

Urvo Männama - Kaarel Gross
Urvo Männama - Kaarel Gross
Käesoleval nädalal toimus Ungaris maastikusõidu võistlus Hungarian Off-Road Challenge 2026, millest võttis osa ka Eesti ekipaaž Urvo Männama ja Kaarel Gross.

Esmaspäevast reedeni toimunud võistlusel oli kavas proloog ja viis katset. Eestlastele kohaselt alustati tagasihoidlikult, kuid proloogi 12. koht vahetati juba esimese katse lõpus kaheksanda ja sealt edasi roniti järjest ülespoole, vahendab Autosport.ee.

"Korraldajatega oli ühtepidi keeruline, liiga lihtne see kommunikatsioon ei olnud, aga nad olid radadega väga tublit tööd teinud ja siin on maastikku, mida Eestist ei leia," muljetas Männama. "Proloogil kahjuks suutsime ühe vintsimisega palju aega kaotada, aga muidu olime algusega väga rahul."

Teise katsega tõusid meie mehed veel kaks kohta ja kolmapäevane öökatse suudeti lausa võita. Neljapäeval tuldi maha lonkava mootoriga, sest kuskil oli leke ja hullemast päästis pealtvaatajatelt laenatud vesi, mida sõiduki jahutussüsteemi valati.

"Laagrisse jõudes oli selge, et plokikaane või selle tihendiga on midagi väga valesti, poltide pingutamine ei aidanud, kuid õnneks saime viimase võistluspäeva varahommikuks kohalikust poest uue tihendi ja 15 minutit enne starti olid Kaspar ja Urmas meie Defenderi käima saanud ning saime võistluse lõpuni teha," lisas Männama.

Lõpptulemuseks 17 osaleja seas neljas koht, millega pigem jäädi rahule. "Eks lasime ise ka vigu sisse ja suutsime ka päris korralikult ühes kraavis auto külili keerata, kuid arvestades, et peale meie oli veel vaid üks kereauto, siis nende krokodillide vahelt neljandana lõpuni ujuda on täitsa okei," jäi Männama rahule.

"Puhta sõiduga suudab sellisel võistlusel poodiumile sõita ja 2027. aastal proovime mõne Eesti meeskonna veel siia meelitada. Rada on põnev ja ei ole liiga suure eelarvega võidusõit, boonusena on Ungari toit väga maitsev."

Toimetaja: Siim Boikov

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

11:34

Horvaatia ralli jätkub Pajari juhtimisel, Katsuta tõusis teiseks Uuendatud

08:08

Männama masin käis külili, aga Ungarist tuli siiski neljas koht

10.04

Pettunud Solberg: pean võib-olla sammu tagasi võtma

10.04

Hästi alustanud Jürgenson kaotas Horvaatias rehvi ja üle minuti Uuendatud

09.04

Horvaatia ralli testikatsel oli kiireim Solberg

07.04

Rally Estonia testikatse toimub reedel

07.04

Hyundai mälestab Horvaatia rallil varalahkunud Breeni

05.04

Enok: hooaja eesmärk on mõnel etapil Lappit võita

03.04

Neuville suuri lootusi ei hellita

02.04

Tänak: liiga paljud WRC sõitjad on seal nautimas, mitte võitlemas

01.04

Romet Jürgenson: kogemustepagas on kõva, aga tahaks lõpuks tulemust teha

01.04

Rallimaailmast taandunud Linnamäe vaatab tulevikku optimistliku pilguga

31.03

Tänak: Eesti ralli tulevik on heades kätes

22.03

Ogier: ma ei saa kinnitada, et olen 2027. aastal stardirivis

18.03

Keenia ralli tuleviku kohal on küsimärgid

sport.err.ee uudised

11:34

Horvaatia ralli jätkub Pajari juhtimisel, Katsuta tõusis teiseks Uuendatud

11:25

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

11:02

Madridi Real jäi taas võiduta ja valmistas Barcelonale heameelt

10:23

Rory McIlroy näitab Mastersil omaette taset

09:52

Lisell Jäätma laseb MK-etapi poolfinaalis

09:12

LeBron James küündis järjekordse tähiseni, Atlanta saab kergemalt hingata

08:08

Männama masin käis külili, aga Ungarist tuli siiski neljas koht

10.04

Pettunud Solberg: pean võib-olla sammu tagasi võtma

10.04

Kevin Saar teenis Prantsusmaa meistrivõistlustel etapivõidu

10.04

Aasta spordiraamatu autor: Kalevi suursõit oli vabariigiaegne hingamine

10.04

ETV spordisaade, 10. aprill

10.04

Nii Glinka kui ka Malõgina pidid kaotusega leppima

10.04

Koduse korvpalli meistriliiga veerandfinaalid algasid Pärnu võiduga

10.04

Selver x TalTech läks kodupubliku ees pronksiseeriat juhtima

10.04

Eesti jäähokikoondis alustas uudset 3x3 turniiri võidu ja kaotusega

10.04

Hästi alustanud Jürgenson kaotas Horvaatias rehvi ja üle minuti Uuendatud

10.04

Sügisel jõuab kinodesse dokumentaalfilm Magnus Kirdist

10.04

Esireket Alcaraz näitas Monacos võimu, Sinner kohtub poolfinaalis Zvereviga

10.04

Eesti naiste jalgpallikoondis sai Tšehhi noortelt suure kaotuse

10.04

Väsimatu Ojamets: kuidagi saame mees- ja naiskonna ära kaetud

loetumad

10.04

Hästi alustanud Jürgenson kaotas Horvaatias rehvi ja üle minuti Uuendatud

09.04

Suri endine kettaheite maailmameister Imrich Bugar

10.04

Eesti võrkpallitalent tulevikust: loodan, et oskan oma pikkust ära kasutada

10.04

Pettunud Solberg: pean võib-olla sammu tagasi võtma

10.04

Eesti purjelaudur tuli U-17 vanuseklassi maailmameistriks

10.04

Rae võib Balti liigast loobuda: nõrke mänge oli liiga palju

09.04

Austria suusaliit peab läbirääkimisi Simon Ederiga

10.04

Porto 40 meetrilt löödud omavärav päästis Forestile Euroopa liigas viigi

10.04

Koduse korvpalli meistriliiga veerandfinaalid algasid Pärnu võiduga

10.04

Knicks alistas Celticsi, LeBron oli lähedal kolmikduublile

