Männama masin käis külili, aga Ungarist tuli siiski neljas koht

Esmaspäevast reedeni toimunud võistlusel oli kavas proloog ja viis katset. Eestlastele kohaselt alustati tagasihoidlikult, kuid proloogi 12. koht vahetati juba esimese katse lõpus kaheksanda ja sealt edasi roniti järjest ülespoole, vahendab Autosport.ee.

"Korraldajatega oli ühtepidi keeruline, liiga lihtne see kommunikatsioon ei olnud, aga nad olid radadega väga tublit tööd teinud ja siin on maastikku, mida Eestist ei leia," muljetas Männama. "Proloogil kahjuks suutsime ühe vintsimisega palju aega kaotada, aga muidu olime algusega väga rahul."

Teise katsega tõusid meie mehed veel kaks kohta ja kolmapäevane öökatse suudeti lausa võita. Neljapäeval tuldi maha lonkava mootoriga, sest kuskil oli leke ja hullemast päästis pealtvaatajatelt laenatud vesi, mida sõiduki jahutussüsteemi valati.

"Laagrisse jõudes oli selge, et plokikaane või selle tihendiga on midagi väga valesti, poltide pingutamine ei aidanud, kuid õnneks saime viimase võistluspäeva varahommikuks kohalikust poest uue tihendi ja 15 minutit enne starti olid Kaspar ja Urmas meie Defenderi käima saanud ning saime võistluse lõpuni teha," lisas Männama.

Lõpptulemuseks 17 osaleja seas neljas koht, millega pigem jäädi rahule. "Eks lasime ise ka vigu sisse ja suutsime ka päris korralikult ühes kraavis auto külili keerata, kuid arvestades, et peale meie oli veel vaid üks kereauto, siis nende krokodillide vahelt neljandana lõpuni ujuda on täitsa okei," jäi Männama rahule.

"Puhta sõiduga suudab sellisel võistlusel poodiumile sõita ja 2027. aastal proovime mõne Eesti meeskonna veel siia meelitada. Rada on põnev ja ei ole liiga suure eelarvega võidusõit, boonusena on Ungari toit väga maitsev."