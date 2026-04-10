Kevin Saar teenis Prantsusmaa meistrivõistlustel etapivõidu

Chinonis toimunud etapi avasõit õnnestus Saarel suurepäraselt, kui ta võitis nii treeningu kui ka ajasõidu. Esimeses võistlussõidus oli Saar samuti selgelt kõige kiirem. Kolmandalt kohalt tõusis ta üsna kiirelt liidriks ja võttis lõpuks 24-sekundilise edumaaga esikoha norralase Christopher Tveraeni ees. Kolmandana lõpetas sõidu prantslane Theo Gourmaud. Endriko Ennok lõpetas avasõidu 15 kohaga, kirjutas msport.ee.

Teise sõidu start Saarel ebaõnnestus ja ta pidi sõitu alustama üsna tagant. Rajal oli ta aga taas selgelt kõige kiirem ning sõidu jooksul suutis ta mööduda kõikidest konkurentidest. Vägeva sõidu järel kuulus Saarele ka teise sõidu esikoht. Teine ja kolmas koht läksid taas Tveraenile ja Gourmaudile. Ennoki sõit õnnestus tunduvalt paremini ja ta jõudis finišisse 11. sõitjana.

Etapi kokkuvõttes tuli Saar 70 punktiga esikohale, teine oli 60 punktiga Tveraen ja kolmas 52 punktiga Gourmaud. Ennok sõidab quadil esimest hooaega, Saar jätkab Prantsusmaa meistrivõistluste üldarvestuses teisel kohal.

"Vaatamata teise sõidu keerulisele algusele oli võistluspäev edukas ja oli MM-sarjaks ettevalmistuseks ideaalne," sõnas Saar.