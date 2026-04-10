Tiitlikaitsja McIlroy tegi Mastersil suurepärase avapäeva

Golf
Rory McIlroy 2026. aasta Mastersil
Rory McIlroy 2026. aasta Mastersil
Golf

Mullu prestiižseima golfi suurturniiri Mastersi võiduga niinimetatud karjääri suure slämmi täitnud Rory McIlroy jättis tänavu Augustas selja taha oluliselt parema avapäeva ning jagab esikohta.

36-aastane põhjaiirlane võitis ülejäänud kolm golfi suurturniiri 2014. aastaks, kuid jahtis Mastersi võitu pikalt, kuni sai mullu põneva ja palju draamat pakkunud otsustava ringi järel viimaks kuulsa rohelise pintsaku selga. Temast sai Gene Sarazeni, Ben Hogani, Gary Playeri, Jack Nicklausi ja Tiger Woodsi järel kuues mees, kes karjääri jooksul võitnud kõik neli suurturniiri.

McIlroy avalöök tiitlikaitsjana maandus neljapäeval ühe pealtvaataja tooli kõrval, üks pall leidis tee puude vahele ning seitsmendal rajal kandus tema tiilöök hoopis 17. raja griinile. Sellele vaatamata ei kaotanud McIlroy kordagi kontrolli ning sai avapäeval kirja kuus birdie't ja ühe bogey koondskooriks 67 ehk viis lööki alla par'i.

Nii hea avapäeva on McIlroy Mastersil teinud vaid korra, aastal 2011., kui ta sai toona 22-aastasena neljapäeval kirja -65, juhtis otsustava päeva eel turniiri nelja löögiga (-12), ent lagunes siis täielikult ja lõi viimasel päeval 80. Alla 70 löögi on põhjaiirlane Mastersi avapäeval suutnud veel vaid ühe korra, viimase kümne aasta jooksul on ta kõik avapäevad lõpetanud 70 või enama löögiga. Mullu alustas ta turniiri 72-ga.

Neljapäevase tulemusega jagab ta esikohta ameeriklase Sam Burnsiga. Kolm lööki alla par'i said kirja Patrick Reed, Jason Day ja Kurt Kitayama. Kaks lööki alla par'i ehk 70 said kirja McIlroy hea sõber Shane Lowry, tunamullu kaks suurturniiri võitnud Xander Schauffele, eelmisel aastal McIlroyle play-off'is kaotanud Justin Rose ning maailma esinumber Scottie Scheffler.

Rootsi golfitäht Ludvig Aberg oli kuue raja järel -3 peal, ent lõi päeva teises pooles kaks double bogey't ja lõpetas 74 löögiga, tippudest sai Bryson DeChambeau ühe triple bogey'ga kirja 76 ja Jon Rahm 78 lööki. Tingimused Augustas on tavalisest kiiremad, esimest korda viimase 25 aasta jooksul ei oodata Mastersi ajaks ka ühtegi vihmapiiska.

"Uskusin, et lõpuks hakkan korralikke lööke tegema. Seda on lihtsam öelda ja mitte selle üle muretseda, kui tean, et saan õhtul minna võitjate riietusruumi ja oma rohelise pintsaku selga tõmmata. Usun, et Mastersi võitmine muudab selle teist korda võitmise lihtsamaks," muigas McIlroy päeva järel.

Toimetaja: Anders Nõmm

08:54

