Närvilise alguse ületanud Mistra võitis finaalseeria avamängu

Mistra alistas Raasiku spordihoones toimunud käsipalli naiste Eesti meistrivõistluste finaalseeria avamängus Mella 31:21 (15:11) ja asus kolme võiduni peetavat seeriat juhtima.

Suurem osa esimesest poolajast möödus tasavägiselt, aga vaheajale mindi siiski Mistra neljaväravalises eduseisus. Mõni aeg pärast teise poolaja algust leidis Mistra oma mängu üles ja suurendas vahe soliidseks.

Üheksa väravat visanud Mistra mängija Maarja Treiman sõnas, et nende esitust mõjutas närvipinge. "Järgmiseks mänguks peame säilitama selge pea ja hoidma pallikaotused minimaalsena," lausus ta.

Treimani toetasid kuue väravaga Daniela Tuusis ja Annabel Aavik. Mella parima Oksana Nikora nimele kogunes samuti kuus tabamust.

Seeria teine kohtumine peetakse esmaspäeval, 13. aprillil Mella koduareenil.