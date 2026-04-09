X!

Kukkumisi vältinud Sander lõpetas Belgias 20 seas

Laura Lizette Sander. Autor/allikas: Ricardo Esteve/Rik foto
Belgias kuuendat korda peetud naiste ühepäevasõidul Scheldeprijs (UCI 1.Pro; 130,3 km) ületas Laura Lizette Sander (Hitec Products – Fluid Control) lõpujoone peagrupis, teenides 18. koha.

Kiire lõpuga olnud finišis sprintis võitjaks hollandlanna Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech; 3:03.02), jättes teiseks kaasmaalanna Nienke Veenhoveni (Team Visma | Lease a Bike) ja kolmandaks itaallanna Elisa Balsamo (Lidl – Trek).

"Tunne oli enam-vähem, olen õnnelik, et ei kukkunud," ütles Sander võistluse järel.

Prantsusmaal alanud velotuuril Circuit des Ardennes (UCI 2.2) võidutses 129-kilomeetrisel esimesel etapil kodupubliku rõõmuks Louka Lesueur (Veloce Club Rouen 76; 2:54.00). Talle järgnesid kaasmaalased Theo Hebert (Vendee U Primeo Energie) ja Jules Drouet (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme).

Joonas Puuraid (Bike Aid; +1.52) sai 115. ja Frank Aron Ragilo (Lucky Sport Cycling Team; +9.15) 138. koha.

Velotuuri teisel etapil on pikkust 175 kilomeetrit.

Toimetaja: Siim Boikov

