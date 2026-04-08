New Orleans Pelicans korraldas klubi ajaloo suurima viskekontserdi

Teisel poolajal pea sada punkti kogunud New Orleansi tulemuslikeim oli Fears, kelle jaoks 40 silma tähistab tema karjääri punktirekordit. Tublisti toetas teda ka 34 punkti kogunud Jordan Poole. Derik Queen lisas tosin lauapalli ja seitse resultatiivset söötu.

Tegemist oli Pelicansi jaoks ka frantsiisi punktirekordiga, kuigi neil puudusid tavapärased algviisiku liikmed Zion Williamson, Trey Murphy III, Dejounte Murray, Herb Jones ja Saddiq Bey.

Juba kümnenda kaotuse järjest saanud Utah Jazzi kasuks viskas Kennedy Chandler parimana 31 punkti ja lisas kaheksa tulemuslikku söötu. Meeskond jagab aga võiduprotsendilt läänekonverentsis Sacramento Kingsiga eelviimast-viimast kohta.

Tabeli teises otsas asub Oklahoma City Thunder, kes oli võõrsil üle Los Angeles Lakersist 123:87 (34:27, 31:20, 28:15, 30:25). Shai Gilgeous-Alexander tõi võitjatele 25 punkti ja kaheksa resultatiivset söötu.

Läänekonverentsis on ühtlasi ka kõik play-off ja play-in kohad jaotunud. Otse play-off'is jätkavad Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Houston Rockets ja Minnesota Timberwolves. Play-in ootab ees Phoenix Sunsi, Los Angeles Clippersit, Portland Trail Blazersit ja Golden State Warriorsi.

Idakonverentsis on koht play-off'is kindel Detroit Pistonsil, Boston Celticsil, New York Knicksil ja Cleveland Cavaliersil. Kahe ülejäänud koha eest heitlevad veel Atlanta Hawks (45-34), Toronto Raptors (44-35), Philadelphia 76ers (43-36), Orlando Magic (43-36) ja Charlotte Hornets (43-37). Miami Heat läheb kindlasti play-in'i.

Tulemused: Washington - Chicago 98:129, Indiana - Minnesota 104:124, Brooklyn - Milwaukee 96:90, Toronto - Miami 121:95, Boston - Charlotte 113:102, New Orleans - Utah 156:137, Golden State - Sacramento 110:105, LA Lakers - Oklahoma City 87:123, LA Clippers - Dallas 116:103, Phoenix - Houston 105:119.