X!

New York Knicks - Boston Celtics Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpalliliigas NBA alistas New York Knicks neljapäeval 112:106 Boston Celticsi ning jätkab võitlust idakonverentsi teisele kohale.

osh Hart kogus oma 26 punktist 15 otsustaval veerandajal, Jalen Brunson lisas 25 punkti ja kümme resultatiivset söötu ning Knicks püsib võitluses, et lõpetada NBA põhihooaeg idakonverentsi teise asetusena. Selleks peab New Yorgi meeskond (52-28) oma kaks allesjäänud mängu võitma ning Boston (54-26) kaotama.

Jayson Tatum viskas neljapäeval 24 punkti ja kogus kaheksa korvisöötu, ent tabas kümnest kolmesest vaid kaks ja tegi ka kuus pallikaotust. Sellele vaatamata oli neljapäevane mäng tema jaoks positiivselt tähelepanuväärne: just Madison Square Gardenis vigastas Tatum mullu play-off'is kannakõõlust, millest taastumine võttis aega ligi aasta.

"See oli minu jaoks suur hetk, suur takistus. Olin siia tuleku eel närvis ja ärevil," sõnas Tatum pärast kohtumist. "Muidugi tahtsin võita ja hästi mängida, aga veelgi tähtsamana tahtsin väljakult oma kahel jalal lahkuda," naeris Bostoni ääremängija.

Brandon Ingram kogus Toronto Raptorsi (45-35) 128:114 võidumängus Miami Heati (41-39) üle 38 punkti, seitse lauapalli ja seitse korvisöötu; LeBron James oli lähedal kolmikduublile, kui Los Angeles Lakers (51-29) alistas tema 26 punkti, 11 resultatiivse söödu ja kaheksa lauapalli toel 119:103 Golden State Warriorsi (37-43).

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

Knicks alistas Celticsi, LeBron oli lähedal kolmikduublile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo