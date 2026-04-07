Legia alistas Suuroru klubi, Tass naasis platsile tubli esitusega

Kuurortlinna külastanud Legia läks varakult juhtima 15:2 ning säilitas eduseisu kuni teise veerandi lõpuni, mil Sopot poolajapausiks 50:48 edu saavutas. Kolmandal veerandil rebis Legia ikkagi eest ära ning teenis võõral väljakul 100:93 (28:26, 20:24, 24:15, 28:28) võidu.

Koondisepausi ajal jalga vigastanud Matthias Tass naasis Legia eest platsile ja Heiko Rannula usaldas tsentri kohe 23 minutiks platsile. Tass viskas selle ajaga kaheksa punkti (kahesed 2/3, vabavisked 4/4), haaras kolm lauapalli, jagas kolm korvisöötu ja sai ühe vaheltlõike.

Kasper Suurorg jätkas oma vinget hooaega ning kogus viiendat mängu järjest Poola kõrgliigas kahekohalise punktisumma, 29 minutiga jäi tagamängija arvele 13 punkti, kuus resultatiivset söötu, üks lauapall ja ühe vaheltlõige. Suurorg on tänavu Poola kõrgliigas visanud 21 mängus keskmiselt 13,6 punkti, lisades veel 3,7 lauapalli ja 3,1 resultatiivset söötu.

Tiitlikaitsja Legia on sel hooajal kogunud 17 võitu ja kaheksa kaotust, liigatabelis jätkatakse teisel kohal, aga Szczecinil on sama tulemus. Trefl on 15 võidu ja kümne kaotusega neljas, Leemet Böckleri koduklubi Krosno vireleb tabeli lõpus (4-21).