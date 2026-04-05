Crosskartide avaetapi võitnud Orav: ei teagi, kuidas nii kiired ajad sain!

Autosport
Foto: ERR
Autosport

Crosskartide rallisprindi Eesti meistrivõistluste esimesel etapil võidutses valitsev Eesti meister Lucas Orav, stardis oli veel mitu nimekat sõitjat.

Riias sõideti kaheksa vooru kahel lisakatsel. Esimese, kuival rajal sõidetud lisakatse parim oli Frederik Märtin. Teine katse algas tugevas vihmas ning saju lõppedes 5,2 kilomeetri pikkune rada siiski ära ei kuivanud. Märjad ja libedad olud sobisid aga valitsevale eesti meistrile Lucas Oravale, kes tõusis esimese katse kuuendalt kohalt võitjaks.

Esimese katse võitnud Märtin lõpetas teisena ning möödunud aastal Paide ja Saaremaa ralli võitnud Joosep Ralf Nõgene võttis kolmanda koha.

"Juhtus ka väike apsakas, sõitsin rehviseina, see tegi oma 20 sekundit juurde. Neljas voor oli juba okei, olin teine ja Järveojal täpselt kannul," ütles valitsev Eesti meister Orav ERR-ile. "Ma ütlen täiesti ausalt, mul pole õrna aimugi, kuidas ma märjal rajal nii kiired ajad sain. Mulle endale tundus enam-vähem okei, aga ma ei teadnud kuidas see aeg tuli."

"Üks asi võis see ka olla, et mul polnud hirmu. Paljudel on see, et mõtlevad, kui on vihm siis pidurdaks varem, aga ma ei pidanud sõidustiili palju muutma," lisas Orav.

Lisaks esikolmikule olid rajal veel tuntud rallimaailma nimedest näiteks Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja, kes varemgi crosskardi etappe sõitnud. Temale seekord tasuks neljas koht, Järveojal on plaan crosskardi Eesti meistrivõistlused kaasa teha.

"Rada oli eelmisest aastast ikkagi natuke tuttav, midagi liiga uut siin ei olnud. Kiire osa oli ikka sees, eks seal olid omad takistused, aga sellist kruttimist oli rohkem. Lõppkokkuvõttes rada oli väga lahe, lihtsalt võib olla ei olnud täna ise päris mees," sõnas Järveoja.

Lisaks temale oli stardis veel ka WRC-sarjast tuntud lätlane Martinš Sesks, kelle jaoks oli tegu esimese crosskardi võistlusega. Lisaks crosskardi proovimisele sõidab Sesks tänavu kaasa ka WRC-s pooliku hooaja.

"Kogemust crosskardiga on mul nüüd kaks päeva. Enne võistlust sain esimest korda proovida sellega sõita. [Pühapäeval] Riias sõitsin teist korda ja kohe väga erinevates tingimustes. Mul oli väga raske kohaneda ja õppida, kuna enamus ajast olin endas pettunud, sest ma ei saanud aru, kuidas täpselt sõita. Aega õppida oli vähe, aga tänu sellele tahaksin nüüd veel proovida ja loodetavasti ka mõnel võistlusel osaleda," ütles crosskartide rallisprindi avaetapil kümnenda koha saanud lätlane.

Sprindisarjas on kokku kuus etappi, järgmine toimub 1. mail Tallinna lauluväljakul.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Crosskartide avaetapi võitnud Orav: ei teagi, kuidas nii kiired ajad sain!

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

etv spordisaade

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

31.03

Spordiliidu Jõud peasekretär: otsustavad need, kes ise sporti ei korralda

31.03

Korvpalliliit jääb Kaljulaidi osas neutraalseks: olukord ei paraneks

31.03

Sõõrumaa: EOK juhatus valab õli tulle ja valib pooli

23.03

Kas Tadej Pogacar on juba läbi aegade parim rattur?

19.03

Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

04.04

Heas hoos Miller-Uibo sai maailmarekordit nihutanud talendi ees esikoha

05.04

Jokic ja Wembanyama pidasid maha suure duelli

04.04

Kullamäe viskas Žalgirisele 21 punkti, aga Lietkabelis kaotas siiski

05.04

Jamaica sprinter püstitas 150 meetris aegade tipptulemuse

05.04

Eesti meistrivõistluste avaetapi võitis Lucas Orav, Martin Järveoja neljas

04.04

Doncicit ootab ees pikem mängupaus, tema agent taotleb NBA-lt erandit

04.04

Tulevikutähed tõid sajanda väravaga Bayerni mängu lõpus rongi alt välja

04.04

Võrkpallifinaali avamäng läks otsustavasse geimi, Tartu alistas Pärnu

05.04

Esiliigatiim lõpetas Arsenali karikateekonna

05.04

Lewandowski sekkus pingilt ja viis Barcelona tiitlile lähemale

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo