Crosskartide avaetapi võitnud Orav: ei teagi, kuidas nii kiired ajad sain!

Riias sõideti kaheksa vooru kahel lisakatsel. Esimese, kuival rajal sõidetud lisakatse parim oli Frederik Märtin. Teine katse algas tugevas vihmas ning saju lõppedes 5,2 kilomeetri pikkune rada siiski ära ei kuivanud. Märjad ja libedad olud sobisid aga valitsevale eesti meistrile Lucas Oravale, kes tõusis esimese katse kuuendalt kohalt võitjaks.

Esimese katse võitnud Märtin lõpetas teisena ning möödunud aastal Paide ja Saaremaa ralli võitnud Joosep Ralf Nõgene võttis kolmanda koha.

"Juhtus ka väike apsakas, sõitsin rehviseina, see tegi oma 20 sekundit juurde. Neljas voor oli juba okei, olin teine ja Järveojal täpselt kannul," ütles valitsev Eesti meister Orav ERR-ile. "Ma ütlen täiesti ausalt, mul pole õrna aimugi, kuidas ma märjal rajal nii kiired ajad sain. Mulle endale tundus enam-vähem okei, aga ma ei teadnud kuidas see aeg tuli."

"Üks asi võis see ka olla, et mul polnud hirmu. Paljudel on see, et mõtlevad, kui on vihm siis pidurdaks varem, aga ma ei pidanud sõidustiili palju muutma," lisas Orav.

Lisaks esikolmikule olid rajal veel tuntud rallimaailma nimedest näiteks Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja, kes varemgi crosskardi etappe sõitnud. Temale seekord tasuks neljas koht, Järveojal on plaan crosskardi Eesti meistrivõistlused kaasa teha.

"Rada oli eelmisest aastast ikkagi natuke tuttav, midagi liiga uut siin ei olnud. Kiire osa oli ikka sees, eks seal olid omad takistused, aga sellist kruttimist oli rohkem. Lõppkokkuvõttes rada oli väga lahe, lihtsalt võib olla ei olnud täna ise päris mees," sõnas Järveoja.

Lisaks temale oli stardis veel ka WRC-sarjast tuntud lätlane Martinš Sesks, kelle jaoks oli tegu esimese crosskardi võistlusega. Lisaks crosskardi proovimisele sõidab Sesks tänavu kaasa ka WRC-s pooliku hooaja.

"Kogemust crosskardiga on mul nüüd kaks päeva. Enne võistlust sain esimest korda proovida sellega sõita. [Pühapäeval] Riias sõitsin teist korda ja kohe väga erinevates tingimustes. Mul oli väga raske kohaneda ja õppida, kuna enamus ajast olin endas pettunud, sest ma ei saanud aru, kuidas täpselt sõita. Aega õppida oli vähe, aga tänu sellele tahaksin nüüd veel proovida ja loodetavasti ka mõnel võistlusel osaleda," ütles crosskartide rallisprindi avaetapil kümnenda koha saanud lätlane.

Sprindisarjas on kokku kuus etappi, järgmine toimub 1. mail Tallinna lauluväljakul.