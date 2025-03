Martin Järveoja hakkab crosskart'iga Eesti meistritiitlit jahtima

FenixBet Crosskart Rallisprindi eestvedaja, kolmekordne crosskart'ide Eesti meister rallikrossis Eero Nõgene ning tänavuse võistlussarja meistritiitli üks pretendente, autoralli maailmameistri Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja tutvustasid teisipäeval LaitseRallyPargis peagi algavat uut hooaega, selle eesmärke ning Järveoja võistluskarti.

"Kuigi alustasime crosskart'i rallisprindi võistlustega kaks aastat tagasi, kogus sari kiiresti populaarsuse ning innukalt jätkame ka tänavu. Võrdlemisi uudse rallispordi võistlusvahendi ja sprindisarja vastu huvi on samuti kasvamas ning on väga hea meel, et sellel aastal on sarjaga liitunud uus nimisponsor FenixBet, kes on ka Martin Järveoja peatoetaja sarjas osalemisel. Usun et 2025. aasta Eesti meistrivõistlused tulevad ajaloo põnevaimad, sest Martinil on suur ambitsioon meistritiitel lõpuks endale noppida," kommenteeris Nõgene.

Crosskart'i rallisprindi Eesti meistrivõistlused said LightGrey Team-i eestvedamisel alguse 2023. aastal, kui juunikuus toimusid Kehala Ringil kaks esimest etappi. Avahooajal sai esikoha Martin Juga ja teise hooaja võitis Marko Ringenberg. Eelmisel hooajal pidi Järveoja piirduma sarja neljanda kohaga, kuna põhitöö ehk WRC graafik ei lubanud tal kõikidest kodustest crosskart'i rallisprindi etappidest osa võtta.

Martin Järveoja. Autor/allikas: Alari Jüriöö

Eero Nõgene kinnitusel on 2025. aasta võistluskalender kohandatud WRC kalendriga, et Järveoja saaks Eesti meistrivõistluste rajale kuuest etapist viies. Võistlussarja arvesse lähevad nimelt viie parima sooritusega etapi tulemused ning seega püsib Järveoja terve hooaeg meistritiitli konkurentsis.

"Meistritiitli ambitsioon oli mul ka eelmisel aastal, ega ilma võidusoovita ei ole mõtet starti tullagi. Sõidan sellel hooajal aga täiesti uue masinaga ning põnevust annab kindlasti juurde see, et pean sellega eelkõige sina peale saama," ütles Järveoja.

1980. aastatel Rootsis leiutatud võimsa mootoriga crosskart on eriti populaarseks saanud Põhjamaades ja Lõuna-Euroopas. Sprindis võisteldakse autoralli distsipliinis, kus iga minuti tagant lastakse uus masin rajale.

2024. aasta crosskart'ide rallisprindi Eesti meistriks tuli Marko Ringenberg, hõbe läks Frederik Märtinile ning pronks Lucas Oravale.

Crosskart'ide rallisprindi EMV võistluskalender:

29.03.2025 – 1. etapp – Bikerniekis (Riias)

31.05.2025 – 2. etapp Lõuna-Eestis

16.08.2025 – 3. etapp Kehalas

22.08.2025 – 4. etapp Paides (linnakatse formaat)

21.09.2025 – 5. etapp Tartumaal

04.10.2025 – 6. etapp Harjumaal