X!

VIDEO | Järveoja õpilane Grete Paia näitas Kehala ringil oskusi

Auto-moto
Foto: Facebook/Grete Paia
Auto-moto

Tavapäraselt Ott Tänaku kõrvalistmel tööd tegev Martin Järveoja on ka ise kõva rallimees ja sel hooajal jahib ta crosskartide rallisprindi Eesti meistritiitlit. "Ringvaade suvel" külastas Kehala ringi, kus Järveoja ka teisi treenib.

Järveoja õpilaseks on ei keegi muu kui laulja Grete Paia, kes ütles "Ringvaatele", et on crosskartide sarja jälginud juba mitu aastat. "Olen natuke lähemalt kokku puutunud nende masinatega, aga sõitma polnud juhtunud. Pigem aitasin sõpru garaažis, aga eks ma niimoodi vaikselt avaldasin soovi, et kui kunagi elu pakuks võimaluse, oleks äge," sõnas ta.

"Mai lõpus tegin esimese sõidu, kuu hiljem Raassillas, kuu hiljem Laitses, kui sadas padukat ja oli hullem kui jää peal. Pidamist ei olnud absoluutselt, olin päris tige vahepeal masina peale," lisas Paia.

Saaremaalt pärit laulja asub järgmisel nädalavahetusel Paide rallil ka võistlustulle, aga liiga kõrgeid eesmärke praegu ei seata. "Alguses olin natuke rohkem [entusiastlik], et võiks hea koha saada, aga poisid on aastaid sõitnud. Ei ole nii lihtne seda masinat rajal hoida," ütles ta. "Üritan tasapisi seda kiirust ka üles saada. Võib-olla mind on ära hirmutatud, aga on öeldud, et see võib hästi kergesti ära minna. Tark ei torma, ikkagi oma võimete piires."

Järveoja rääkis, et tema õpilane on ambitsioonikas, aga rallimehel on endal ikkagi kõige kõrgem eesmärk - Eesti meistritiitel. "Nii sai välja lubatud, aga konkurents on tihe. Vaatame aasta lõpus, kas õnnestub ka. Spordimehe hing on sees ja alla võidu ei lähe kunagi starti," ütles ta. "WRC on ikkagi prioriteet, aga üritasime koos sarja korraldajatega kalendrit suunata nii, et oleks võimalik siin ka võistelda."

Järveoja on 37 punktiga Eesti meistrivõistluste arvestuses sarja liider, aga Lucas Orav (35 p) jääb temast vaid kahe punkti ning Marko Muru (34 p) kolme punkti kaugusele. Sel nädalavahetusel toimub Kehalas hooaja kolmas etapp, järgmisel nädalavahetusel rallitakse Paides.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Allikas: "Ringvaade suvel", intervjueeris Coco Rõõmusaar

Samal teemal

viimased uudised

13:18

Janari Jõesaar: peame mängutempot kontrollima

12:42

Kettagolfi Eesti meistrivõistlustel jätkavad liidritena Villmann ja Tätte

12:09

Eesti allveeorienteerujad teenisid EM-il 12 medalit

11:35

TÄNA OTSE | Vaprus võõrustab Premium liigas Tammekat

11:02

VIDEO | Järveoja õpilane Grete Paia näitas Kehala ringil oskusi

10:24

Enok ja Simm lähevad Lahtisse Soome meistritiitlit kindlustama

09:51

Cincinnati üllatusmees sai veerandfinaalis Runest jagu

09:13

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

08:37

Levadia kapten: emotsionaalselt väga raske kaotus

08:04

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

09:13

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

08:04

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

14.08

Henri Drell: muidugi võib tulevikus olla liikumist ookeani taha

14.08

NBA klubi läks kaubaks nelja miljardi dollari eest

14.08

Tartus püstitati kergejõustiku uusi Eesti rekordeid

14.08

Heiko Rannula jätkab Eesti korvpallikoondise peatreenerina 2029. aastani

14.08

Ingebrigtsen vihjas vana ala juurde naasmisele

13.08

Eesti võrkpallikoondis kindlustas Horvaatias edasipääsu EM-finaalturniirile

13.08

Avaseti koledalt kaotanud Lajal pääses USA-s edasi

14.08

Maailma neljas reket sai Cincinnatis ootamatult lüüa

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo