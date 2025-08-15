VIDEO | Järveoja õpilane Grete Paia näitas Kehala ringil oskusi

Tavapäraselt Ott Tänaku kõrvalistmel tööd tegev Martin Järveoja on ka ise kõva rallimees ja sel hooajal jahib ta crosskartide rallisprindi Eesti meistritiitlit. "Ringvaade suvel" külastas Kehala ringi, kus Järveoja ka teisi treenib.

Järveoja õpilaseks on ei keegi muu kui laulja Grete Paia, kes ütles "Ringvaatele", et on crosskartide sarja jälginud juba mitu aastat. "Olen natuke lähemalt kokku puutunud nende masinatega, aga sõitma polnud juhtunud. Pigem aitasin sõpru garaažis, aga eks ma niimoodi vaikselt avaldasin soovi, et kui kunagi elu pakuks võimaluse, oleks äge," sõnas ta.

"Mai lõpus tegin esimese sõidu, kuu hiljem Raassillas, kuu hiljem Laitses, kui sadas padukat ja oli hullem kui jää peal. Pidamist ei olnud absoluutselt, olin päris tige vahepeal masina peale," lisas Paia.

Saaremaalt pärit laulja asub järgmisel nädalavahetusel Paide rallil ka võistlustulle, aga liiga kõrgeid eesmärke praegu ei seata. "Alguses olin natuke rohkem [entusiastlik], et võiks hea koha saada, aga poisid on aastaid sõitnud. Ei ole nii lihtne seda masinat rajal hoida," ütles ta. "Üritan tasapisi seda kiirust ka üles saada. Võib-olla mind on ära hirmutatud, aga on öeldud, et see võib hästi kergesti ära minna. Tark ei torma, ikkagi oma võimete piires."

Järveoja rääkis, et tema õpilane on ambitsioonikas, aga rallimehel on endal ikkagi kõige kõrgem eesmärk - Eesti meistritiitel. "Nii sai välja lubatud, aga konkurents on tihe. Vaatame aasta lõpus, kas õnnestub ka. Spordimehe hing on sees ja alla võidu ei lähe kunagi starti," ütles ta. "WRC on ikkagi prioriteet, aga üritasime koos sarja korraldajatega kalendrit suunata nii, et oleks võimalik siin ka võistelda."

Järveoja on 37 punktiga Eesti meistrivõistluste arvestuses sarja liider, aga Lucas Orav (35 p) jääb temast vaid kahe punkti ning Marko Muru (34 p) kolme punkti kaugusele. Sel nädalavahetusel toimub Kehalas hooaja kolmas etapp, järgmisel nädalavahetusel rallitakse Paides.