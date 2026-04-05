Eesti meistrivõistluste avaetapi võitis Lucas Orav, Martin Järveoja neljas

Esimese, kuival rajal sõidetud lisakatse parim oli Frederik Märtin. Teine katse algas tugevas vihmas ja ehkki sadu lakkas enne võistluse lõppu, siis Bikernieki auto- ja motoringrajal, parklates ja teenindusteedel kulgenud võistlustrass ära ei kuivanudki, vahendab Autosport.ee.

Märgades ja libedates oludes suutis Orav tõusta esimese katse kuuendalt positsioonilt võitjaks. Märtin lõpetas avaetapi teise tulemusega ja kolmanda saavutas möödunud aastal Paide ja Saaremaa ralli võitnud Joosep Ralf Nõgene. Kogu esikolmik sõitis Speedcar Wonder crosskartidega.

Orav rääkis, et päeva esimese poole tulemust mõjutas paljuski crosskardi seadistus. "Juhtus ka väike apsakas, sõitsin rehviseina. Neljas voor oli juba okei, sain teise aja," sõnas ta.

"Ausalt öeldes pole mul õrna aimugi, kuidas ma märjal rajal sain nii kiired ajad. Üks asi oli võib-olla see, et mul polnud hirmu. Mõned võib-olla pidurdavad märjal varem ja muud sellist, aga ma ei pidanud sõidustiili olulisel määral muutma."

2019. aasta autoralli kaardilugejate maailmameister Martin Järveoja lõpetas neljanda tulemusega ja autoralli Läti tippsõitja Martinš Sesks kümnenda kohaga.

17 võistlejaga Crosskart Xtreme klassi järel oli osavõturohkuselt teine noorte autoklass kaheksa sõitjaga. Parim oli Markus Kasepõld, järgnesid Henry Heinam ja Marten Meindorf (kõik Ford Fiesta).

"Algus ei läinud hästi, sõidus olid mõned vead, aga teiseks läbimiseks sain hoo üles," rääkis nii kuivas kui vihmas parim olnud Kasepõld. "Vihmasõit mulle eriti ei meeldi, aga kardikogemus on andnud oskused ja sain tunnetuse kiiresti kätte."

Seitsme võistlejaga SSV-de klassis edestas Toomas Veske esikolmikus Tarmo Rühkat ja Lauri Sootsi (kõik Can-Am Maverick). Selleski klassis muutis märjal rajal sõidetud teine katse paremusjärjestust, Veske oli avakatse järel teine, Rühka kolmas ja juhtis Soots.

Rajal oli mitmeid kitsaid tagasipöördeid, mida suhteliselt suure ja nelikveolise SSV-ga raske võtta. "Üsna keeruline oli sõita, SSV n-ö viskamine kitsastes pööretes on omaette kunst. Aga polnud hullu, sai sõita küll," rääkis Veske. "Hommikupoole ei olnud rada mulle vist päris käe järgi, pärastlõunal oli tempo okei."

Crosskartide noorteklassi võitis Johann Laidvee (Speedcar WonderKid), juunioridest oli parim Ron Kregor Kadak (Edge Competition) ja seenioridest Eero Nõgene (Speedcar Wonder). Juunioride autoklassi võitis Grete Mia Koha (Ford Fiesta).

FenixBet crosskartide rallisprindi hooaeg jätkub 1. mail Tallinna lauluväljakul.

Tulemused

Crosskart Xtreme: 1. Lucas Orav, 2. Frederik Märtin, 3. Joosep Ralf Nõgene, kõik Speedcar Wonder.

Crosskart noored: 1. Johann Laidvee, Speedcar WonderKid, 2. Ralf Lippus, Speedcar Wonder Junior.

Noored: 1. Markus Kasepõld, 2. Henry Heinam, 3. Marten Meindorf, kõik Ford Fiesta.

Juunior: 1. Grete Mia Koha, Ford Fiesta.

Crosskart Juunior: 1. Ron Kregor Kadak, Edge Competition, 2. Liisa-Marie Tisson, Speedcar Extreme.

Seenior 50: 1. Eero Nõgene, 2. Meelis Anton, mõl Speedcar Wonder.

SSV: 1. Toomas Veske, 2. Tarmo Rühka, 3. Lauri Soots, kõik Can-Am Maverick.