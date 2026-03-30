Mitmevõistluse EM-hõbe sai esialgse võistluskeelu

Auriana Lazraq-Khlass
Auriana Lazraq-Khlass
Prantsuse mitmevõistleja Auriana Lazraq-Khlass jäi aasta jooksul kolm korda dopinguametnikele kättesaamatuks ja talle määrati esialgne võistluskeeld.

26-aastane Lazraq-Khlass tuli 2024. aastal Roomas isikliku rekordi 6635 punktiga Euroopa meistrivõistluste hõbemedalile. Ta võistles ka 2023. ja 2025. aasta MM-il ning 2024. aasta kodusel Pariisi olümpial, aga neil võistlustel jäid tulemused tagasihoidlikemateks.

Vaevalt kuu aega tagasi tuli ta aga viievõistluses Prantsusmaa sisemeistrik, viies isikliku rekordi 4634 punktini.

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

14:18

Mitmevõistluse EM-hõbe sai esialgse võistluskeelu

13:11

Julia Rakitina jooksis kahe ööpäevaga üle 300 kilomeetri

29.03

Ceh ja Reiljan tegid Ramona oludes vingeid heiteid

27.03

Lurichi kodukant näitab TV 10 sarjas rammu

25.03

Maailmarekordimees Alekna heitis operatsioonilauale

24.03

TV 10 Viljandi tüdrukud unistavad lennukalt: MM-tiitlit tahaks kolmel alal

24.03

Liis-Grete ja Karel Hussar uuendasid poolmaratoni isiklikku rekordit

22.03

Kergejõustikuliitu naasnud Normak: EM-i koondis tuleb igal juhul väärikas

22.03

17-aastane jooksutalent sai ajaloolise MM-kulla, Hodgkinsonile kindel võit

22.03

Verlin pani MM-il sisehooajale korraliku punkti, Mülla ületas ühe kõrguse

22.03

Verlin ohustas taas Eesti rekordit ja pääses MM-il poolfinaali

22.03

Kevadise Otepää maratoni võitsid Hektor Uustalo ja Siiri Pilt

21.03

Ehammer nihutas MM-il seitsmevõistluse maailmarekordit, Roosleht kaheksas

21.03

Karalis proovis Duplantisele lahingut anda, rekordit ei sündinud

20.03

Roosleht lõpetas avapäeva seitsmendana, meeste sprindi võitis ameeriklane

20.03

Kronbergs jooksis sise-MM-il Eesti rekordi

20.03

Mahutšihh tuli taas sisemaailmameistriks, hõbeda võitis kolm naist

19.03

Verlin MM-i eel: konkurents on ausalt öeldes hullumeelne

19.03

VAATA | TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja teine etapp peeti Tallinnas

18.03

Eestit esindab nädalavahetusel sisekergejõustiku MM-il neli sportlast

sport.err.ee uudised

14:18

Mitmevõistluse EM-hõbe sai esialgse võistluskeelu

13:59

Algrivistuse välja vahetanud Prantsusmaa sai teise kindla võidu järjest

13:24

Lumelaudur Laura Anga teenis Austrias kõrgeid kohti

13:11

Julia Rakitina jooksis kahe ööpäevaga üle 300 kilomeetri

13:01

Itaalia motosportlane kordas Rossi ja Agostini saavutust

12:20

Eesti rühmvõimlejad jõudsid MK-etapil kolme hulka

11:20

Suri teenekas jääpurjetaja Vello Jürjo

11:14

Petangiklubide sarja võit läks Ida-Virumaale

11:01

Mihkels jättis kaks sõitu pooleli, esikohad van der Poelile ja Philipsenile

10:23

Orlando Magic sai NBA-s hirmsa koslepi

09:52

Konontšuki klubi sai jagu Euroliiga meistrist ja liidrist Fenerbahcest

09:26

Tiit Karuksi kuukommentaar: õhustik kisub vägisi mürgiseks

09:08

Sinner tegi vihmasajust hoolimata "päikeselise duubli"

08:13

TÄNA OTSE | Eesti ja Rwanda selgitavad FIFA turniiri võitja

29.03

Ceh ja Reiljan tegid Ramona oludes vingeid heiteid

29.03

Jacquelin vahetab suusad ja püssi jalgratta vastu

29.03

ETV spordisaade, 29. märts

29.03

Kaljulaid: ükski eesmärk ei saa sportlasest olulisem olla

29.03

Paralümpiakomitee otsib uusi sportlasi: meil on vaja järeltulevat põlvkonda

29.03

Robin Kool juhtis oma tiimi Rotterdamis võidule

