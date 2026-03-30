Mitmevõistluse EM-hõbe sai esialgse võistluskeelu
Prantsuse mitmevõistleja Auriana Lazraq-Khlass jäi aasta jooksul kolm korda dopinguametnikele kättesaamatuks ja talle määrati esialgne võistluskeeld.
26-aastane Lazraq-Khlass tuli 2024. aastal Roomas isikliku rekordi 6635 punktiga Euroopa meistrivõistluste hõbemedalile. Ta võistles ka 2023. ja 2025. aasta MM-il ning 2024. aasta kodusel Pariisi olümpial, aga neil võistlustel jäid tulemused tagasihoidlikemateks.
Vaevalt kuu aega tagasi tuli ta aga viievõistluses Prantsusmaa sisemeistrik, viies isikliku rekordi 4634 punktini.
Toimetaja: Siim Boikov