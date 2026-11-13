Boldy kübaratrikk aitas Wildi järjekordse võiduni

Võitjate ridades tegi kübaratriki Matt Boldy. Teisel perioodil tegi Boldy seisuks 2:2 ja viis seejärel viimase kolmandiku alguses Wildi 3:2 ette. Lõppseisu vormistasid Mike McCarron ja Danila Jurov. Toronto klubi väravad viskasid teisel kolmandikul vähem kui kolmeminutilise vahega Auston Matthews ja Zac MacEwen.

Wild on 32 punktiga läänekonverentsis liider, ühe mängu vähem pidanud Edmonton Oiler on 31 punktiga teine. Toronto Maple Leafs on tänavusest 21 mängust võitnud vaid kaheksa, nemad paiknevad idakonverentsis 18 punktiga 12. kohal.

Tulemused:

Seattle – Carolina 1:4

Boston – Montreal 2:5

Columbus – Tampa Bay 1:3

New Jersey – Washington 5:2

Ottawa – Colorado 4:3 la.

Toronto – Minnesota 2:5

Florida – Detroit 5:4

Chicago – Buffalo 3:2 la.

Dallas – Winnipeg 3:8

Utah – St. Louis 0:1 kv.

Los Angeles – NY Islanders 2:5