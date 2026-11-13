Kalju ründaja sekkus kolmandat koondisemängu järjest vahetusest

Ekvatoriaal-Guinea mängis Aafrika Rahvaste Karika valiksarjas kodus 0:0 viiki Zimbabwega. Esono alustas mängu pingilt ja pääses 74. minutil väljakule. Ta polnud varem nii palju minuteid koondise eest mänginud, sest septembris sekkus Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu 86. ja Sierra Leone vastu 85. minutil vahetusest. Seega kolme mängu peale kokku on Esono mänginud umbes 23 minutit, vahendab Soccernet.ee.

23-aastane Esono mängis lõppenud hooajal Kalju eest Premium liigas 24 kohtumist, lõi neli väravat ja andis neli väravasöötu. Eriti eredalt säras Esono aga euromängudes, lüües Shelbourne'ile võõrsil kaks ja kodus ühe värava.

Ekvatoriaal-Guinea on Aafrika Rahvaste Karika valiksarjas kogunud kolme mänguga neli punkti.

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