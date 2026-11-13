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Pochettino lahkub USA koondise eesotsast ja asub Unitedi peatreeneriks

Jalgpall
Mauricio Pochettino USA koondise treeningul
Mauricio Pochettino USA koondise treeningul Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga väljalangemistsoonis rabelev suurklubi Manchester United palkab vallandatud Michael Carricku asemel peatreeneriks argentiinlase Mauricio Pochettino.

United on senisest kümnest liigamängust võitnud vaid ühe, viiel korral on saadud ning kaheksa punktiga ollakse liigatabelis alles 18. kohal. See on Unitedi viimase nelja aastakümne halvim hooaja algus ning see saigi Carrickule saatuslikuks.

BBC andmetel sõlmib Pochettino Unitediga kahe ja poole aasta pikkuse lepingu, mis kestab 2029. aasta juunini.

54-aastane Pochettino on varem Inglismaal olnud ka Southamptoni, Tottenham Hotspuri ja ühe hooaja ka Chelsea peatreener. Alates 2024. aastast on ta olnud USA koondise peatreener. USA jalgpalliliidu teatel juhendab Pochettino ameeriklasi eelseisvates matšides Haiti vastu ning seejärel lahkub nende juurest, et liituda Unitediga.

"Jõudsime USA jalgpalliliiduga kokkuleppele, et Mauricio ja tema tiim vabastatakse ametist pärast eesootavaid kohustusi USA koondisega," kinnitas ka United.

Pochettinol oli USA jalgpalliliiduga leping 2030. aasta MM-ini, Suurbritannia meedia teatel tuleb Unitedil selle eest korralikult kompensatsiooni maksta, et argentiinlane sellest lepingust vabaks saada.

BBC andmetel tuleb Pochettino Unitedisse koos enda tiimiga, kuhu kuulub viis meest, nende hulgas ka tema poeg Sebastiano, kes on fitness-treener.

Toimetaja: Maarja Värv

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